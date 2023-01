Les antennes locales des principaux syndicats du pays ont appelé cette semaine à une mobilisation concentrée à Marseille, jeudi 19 janvier, contre le projet de loi sur la réforme des retraites. Deux rassemblements sont prévus dans la cité phocéenne. L’un partira de la Porte d’Aix (3e), et l’autre, des Réformés – Canebière (1er). Le premier groupe sera composé des syndicats FO, CFE, CGC, CFTC et une partie de la CFDT, qui brandiront une banderole unitaire. L’autre sera emmené par plusieurs partis politiques (PCF, Place publique), et des fédérations, dont la CGT.



Sur les coups de 10h30, les deux cortèges s’élanceront, en même temps, en direction de la place Castellane (6e) – ils devraient donc se rejoindre en cours de route, dans le quartier de Noailles (1er), pour ne former qu’un seul et même défilé de manifestants. Selon un informateur encarté Force ouvrière (FO), l’itinéraire d’origine pourrait être prolongé jusqu’au rond-point du Prado (8e) « en fonction de la participation ». Près de 200 cortèges sont prévus dans le pays. Les syndicats espèrent un million de Français dans la rue.

Ecoles, transports : fortes perturbations attendues

Les perturbations dans les services publics, et les transports notamment, seront très fortes. Exemple, la circulation des TER ZOU en Région Sud ne devrait pas dépassée la moyenne de un train sur dix. « Des autocars de substitution seront mis en circulation sur certaines lignes régionales afin de proposer des solutions d’acheminements aux voyageurs qui ne pourraient reporter leur déplacement ou faire appel au télétravail », précise la SNCF qui renvoie à ses différents sites pour des informations plus précises sur le trafic :

