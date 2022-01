Share on Facebook

Verra-t-on bientôt le bout du tunnel ? Du moins, les chiffres locaux de l’épidémie de covid-19 semblent enfin amorcer une décrue. Dans un communiqué, l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille annonce avoir atteint le pic des hospitalisations. « Pour la première fois depuis des mois, les équipes de l’AP-HM peuvent aujourd’hui partager leur optimisme », avancent les hôpitaux de Marseille. L’AP-HM fait en effet part de données encourageantes : actuellement, 62 patients sont en réanimation (contre 77 au 10 janvier) et 174 en tout sont hospitalisés (contre 184 le 12 janvier). Enfin, le nombre de cas positifs a lui aussi baissé, passant de 503 au 3 janvier à 413 à ce jour. Ce bilan positif intervient alors que le président de l’AP-HM, François Crémieux, a justement été auditionné ce mardi 18 janvier par le Sénat au sujet de la situation sanitaire dans les hôpitaux.

🔴 Suivez l’audition de François Crémieux, directeur général de l’@aphm_actu, par la commission d’enquête #EnquêteHôpital. https://t.co/N7QJlAX0op — Sénat Direct (@Senat_Direct) January 18, 2022

Une fin « progressive» de la vague Delta

Plusieurs facteurs expliquent cette décrue, selon l’APHM. Parmi eux, la fin « progressive » de la vague du variant Delta, jugé plus agressif, et l‘avènement d’Omicron, plus contagieux mais moins sévère. L’APHM note aussi le début d’un ralentissement de la progression de l’incidence du COVID (tous variants) depuis le début du mois de janvier, certainement lié à un meilleur respect des gestes barrières, ou encore à l’efficacité des rappels vaccinaux sur les formes sévères.

#COVID19 | Situation du 18 janvier comparée aux données du dernier rapport publié

▶ 1 630 personnes hospitalisées (+ 91)

▶ 470 personnes en réanimation (- 83)

▶ 10 327 personnes décédées (+ 231) depuis le début de l’épidémie

👉 + d’infos : https://t.co/bsBW0bLQjU pic.twitter.com/AB0piXw50D — ARS Paca (@ARSPaca) January 18, 2022

Des préoccupations sur les formes graves du covid-19 chez les enfants

L’AP-HM appelle toutefois à ne pas relâcher la vigilance. « Si le pic est probablement atteint, la décroissance sera lente surtout en réanimation où les durées de séjour sont longues », alerte-t-elle. Les hôpitaux de Marseille rappellent également que « même si leur nombre diminue, de nouveaux patients arrivent chaque jour à l’hôpital, et certains en réanimation ».

L’AP-HM s’inquiète tout particulièrement des cas de covid-19 en pédiatrie, où la circulation du virus reste intense, notamment avec des formes sévères voire graves qui touchent des enfants, dont certains déjà atteints par ailleurs de maladies chroniques. A ce jour, l’AP-HM dénombre 14 enfants hospitalisés à la Timone pour ou avec covid-19.

