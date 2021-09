Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics ont du jouer sur plusieurs tableaux pour éviter le pire. « Nous avons fait face à trois crises en même temps : sanitaire, économique puis sociale », résume François de Canson, le vice-président de la Région Sud en charge du développement économique. Aujourd’hui, le « quoi qu’il en coûte » du gouvernement prend fin et les entreprises vont devoir trouver de nouveaux relais de croissance. « La situation économique est plutôt bonne pour le moment mais on voit de nouvelles problématiques apparaître », constate le maire de la Londe-les-Maures. Rupture d’approvisionnement des matières premières, manque de main d’œuvre… La crise a laissé des traces et empêchent certains secteurs comme le BTP ou l’hôtellerie de fonctionner correctement. « On ne peut accepter cela alors que le chômage est encore à 9% dans la région », insiste-il. Alors au nom du Président Renaud Muselier, encore convalescent après son infection au Covid-19, il a officiellement lancé mardi 21 septembre les états régionaux de la relance.

Les résultats de la concertation attendus en décembre

Promis par Renaud Muselier lors des dernière élections, les états régionaux de la relance ont en fait démarrer en août dernier. La Région Sud a mis en ligne un questionnaire accessible à tous pour mieux connaître les attentes de la population. Place désormais à la consultation des forces économiques du territoire. La région annonce la création d’une vingtaine de commission sur toutes les filières : formation et emploi, tourisme, transports, industrie et attractivité, artisanat et commerce… « On ne laissera aucune entreprise sur le bord de la route », promet François de Canson. Au sein de ces groupes de travail, les élus écouteront les organisations professionnelles, les syndicats, les associations… La Région veut aller vite : « Nous commençons dès jeudi à 14h avec les premières réunions », annonce Bernard Kleynhoff, le président de la commission développement économique de la région. Les élus se donnent deux mois pour restituer les résultats de cette concertation et Renaud Muselier présentera la feuille de route en décembre prochain.

Déjà des annonces pour le tourisme et la culture

Si la Région ne veut pas dévoiler son plan d’action avant d’avoir terminer sa grande consultation, quelques pistes commencent à se dessiner. Pour l’hôtellerie-restauration par exemple, François de Canson évoque « un élargissement du plan de formation avec Pôle Emploi pour répondre aux besoins ds entreprises ». Les professionnels de la montagne vont également bénéficier d’un doublement du plan d’aide de la Région qui va passer de 100 à 200 millions d’euros l’an prochain. Enfin, pour la culture, le vice-président annonce une hausse du budget de 10%. « Cette consultation nous permettra de construire le programme de développement économique pour les sept ans à venir », avance Bernard Kleynhoff. Et les objectifs sont ambitieux en terme d’attractivité notamment. L’agence Rising Sud vise l’arrivée de 500 nouvelles entreprises et la création de 10 000 emplois d’ici 2027.

En chiffre : l’action de la Région depuis le début de la crise



3,8 milliards engagés avec l’Etat au titre du fonds de solidarité national

36 millions d’euros déployés avec les collectivités dans le Fonds Covid-Résistance

57 millions d’euros via le Prêt Rebond avec Bpifrance

4 millions d’euros via le dispositif réaction

21 millions d’euros mobilisés dans les fonds Région Sud Défensif et Région Sud Attractivité

1,8 million d’euros de chèques réouverture en mai 2021

107 millions d’euros de fonds européens

64 millions d’euros pour renforcer les fonds propres des entreprises

625 millions d’euros de baisse d’impôts de production pour 55 000 entreprises

41 millions engagés par l’Etat et la Région pour soutenir près de 90 entreprises sur l’appel à projet territoire d’industrie.

