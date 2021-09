Né à Marseille, résidant à New York, Jonathan Cherki est le fondateur de Contentsquare, une startup créée en 2012 et spécialisée dans l’analyse des comportements des clients sur le web. En mai dernier, l’entreprise a rejoint le club très fermé des licornes françaises avec la plus grosse levée de fonds de l’histoire de la French Tech : 400 millions d’euros.

Au micro de Gomet’ le 3 septembre dernier, lors du Forum des entrepreneurs, il revient sur son expérience, son choix de tenter l’aventure aux Etats-Unis et sa vision du territoire Aix-Marseille Provence. « Il y a énormément d’entrepreneurs ici qui créent de super success story. Aujourd’hui, on vit dans une économie mondialisée et on peut créer des entreprises partout », explique-t-il. Et selon lui, le phénomène va s’accentuer notamment grâce au digital : « On va avoir encore plus de belles entreprises qui seront créer dans nos belles régions de France », assure-t-il.

L’interview vidéo de Jonathan Cherki :

