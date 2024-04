Le Festival des Rencontres du 9e Art revient à Aix-en-Provence du 6 avril au 25 mai, promettant une immersion totale dans le monde vibrant de la bande dessinée contemporaine. Avec la participation de plus de 40 artistes invités, dont Anne Defréville, Julien Neel et Sophie Guerrive, cet événement offre une plateforme dynamique où la BD se fusionne avec d’autres formes d’art telles que le cinéma, la musique et le street-art. Une programmation diverse et entièrement gratuite, à la portée des Aixois et visiteurs de passage.

Spectacles, expositions et rencontres artistiques

Les festivités ont débuté dès le 30 mars avec le spectaculaire Manège d’Andréa, une création venue des Machines de l’Île de Nantes. Plus de 10 expositions inédites, imaginées par les artistes invités, seront disséminées à travers la ville, proposant un parcours captivant. Un village graphique géant de 350 m2 prendra également place au cœur de la Cité du Livre.

Cette année, le festival s’inscrit dans la Biennale d’Art et de Culture d’Aix-en-Provence, avec l’ouverture exceptionnelle du couvent des Prêcheurs au public. Cette collaboration permettra d’exposer et de mettre en lumière le Liban en présentant l’exposition Beyrouth Ya Beyrouth, fruit d’un partenariat avec l’Académie des Beaux-Arts de Beyrouth, sous l’initiative de l’artiste de BD et enseignante Michèle Standjofski.

Un “Pop-Up week-end BD” aura lieu les 13 et 14 avril, réunissant tous les artistes invités dans un magasin éphémère dédié à la BD sous toutes ses formes. Au programme : des expositions éphémères, des performances artistiques, des ateliers créatifs, du théâtre de rue, des concerts, un concert dessiné, ainsi que des opportunités de rencontres et de dédicaces avec les artistes.

De nombreux ateliers gratuits seront proposés dans les espaces du festival, invitant les enfants et les adultes à la créativité tout en découvrant les techniques des artistes. En prime, les visiteurs auront l’opportunité de repartir avec des journaux illustrés collector, spécialement créés pour l’occasion par les artistes du festival…

