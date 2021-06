Ce vendredi 25 juin, Gomet’ organisait un grand débat consacré à la thématique du mécénat. Nos invités : Matthieu Capuono, président et associé expert-comptable de Crowe-Ficorec, Laurent Choukroun, directeur général de Synergie Family, Catherine Gineste déléguée régionale d’Admical Grand Sud, association qui soutient et développe les actions de mécénat partout en France, Gilles Martin-Gilis, directeur du service développement et mobilisation au sein du Geres (Group for the Environment, Renewable Energy and Solidarity), qui a pour mission d’améliorer les conditions de vie et lutter contre le changement climatique et David Sussman, dirigeant de Seafoodia, fondateur et président de Pure Ocean, fonds de dotation pour la protection de la biodiversité et des écosystèmes marins. Si vous aviez manqué notre débat en direct, vous retrouverez ci-dessous toutes leurs interventions en replay.

En introduction, notre journaliste Christian Apothéloz a dressé un historique des actions de mécénat menées à Marseille.

Catherine Gineste (Admical Sud)

L’association Admical Sud a pour mission de fédérer les associations et les entreprises mécènes. Dans son intervention, Catherine Gineste, déléguée régionale de la branche Sud, dresse un constat : « La crise sanitaire a accéléré le phénomène de l’entreprise comme actrice du bien commun. » « On retrouve cette tendance au 19e siècle, avec la volonté de l’entreprise de s’insérer dans une logique d’intérêt général, mais aujourd’hui on voit surtout naître un activisme chez des salariés, et d’autres parties prenantes qui souhaitent que l’entreprise viennent soutenir des causes qu’elle ne soutenait pas avant ».

Matthieu Capuono (Crowe-Ficorec)

Le président et expert-comptable associé du cabinet Crowe-Ficorec partage son expérience dans le mécénat et détaille le rôle de l’expert comptable. Le cabinet Crowe Ficorec organise ainsi des formations, notamment auprès d’artistes, pour leur apprendre à vendre leurs oeuvres. « Le mécénat n’est pas une opération de communication ou de sponsoring. Il faut qu’il y ait un but d’intérêt général » défend Matthieu Capuono.

David Sussman (Pure Ocean)

« Tout le monde doit tendre vers le bien commun aujourd’hui pour les générations futures » appuie pour sa part David Sussman. Fondateur de Seafoodia, il a fondé son propre fonds de dotation Pure Ocean pour la protection marine. « J’ai vu des choses terribles dans mon industrie, c’état normal que je me rende compte qu’il fallait préserver l’océan. Cette culture de mécénat et philantropie est en train d’arriver chez nous, y compris chez les TPE-PME », poursuit-il.