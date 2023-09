Le pape François est arrivé à Marseille et de nombreuses animations sont prévues dans la ville. Vendredi 22 septembre a eu lieu l’inauguration du village des Rencontres méditerranéennes sur l’esplanade de la cathédrale de La Major.

Les trois jours, jusqu’à dimanche 17h, ont débuté hier avec 80 exposants. Des espaces restaurations, des spectacles de danse, des chorales, etc sont proposées en accès libre par différentes communautés méditerranéennes, acteurs engagés dans la solidarité ou l’écologie, associations culturelles, entreprises partenaires, mouvements d’Églises.

Exposants effectuant une photo, tout heureux d’être présent à cet événement des Rencontres méditerranéennes 2023 sur l’esplanade de La Major. Crédit M.M

Marie Valette, responsable du village de La Major, explique quel est l’objectif de ce dernier : « Il a pour but d’associer le grand public à l’événement des Rencontres méditerranéennes, pour ne pas le laisser uniquement dans les mains des évêques et du pape. Nous souhaitons proposer aux visiteurs de s’approprier les trois gros sujets des rencontres méditerranéennes : la pluralité religieuse, l’écologie et l’accueil des migrants. »

Dans ce village de La Major sont présentées de nombreuses associations. « Marseille est une ville où le “vivre ensemble” existe, il fonctionne notamment grâce à ses intervenants. C’est pour cela que nous voulions leur donner l’occasion de faire briller leurs initiatives auprès des Marseillais.»

Pour ce que cet événement ait lieu, il fallait des bénévoles pour monter et démonter les stands, répondre aux questions des visiteurs et tenir la buvette. Ils seront près de 150 durant la totalité du week-end.

Patrick Tenaille (au milieu) et son équipe de bénévoles assure l’organisation de l’événement. Crédit M.M

« Préparer l’avenir en tissant des liens »

Parmi tous les exposants, il y a Église verte, un mouvement qui regroupe toutes les religions chrétiennes et très attaché aux questions environnementales, comme l’explique Isabelle : « Le changement climatique est un problème pour tout le monde. Nous avons la chance d’avoir un pape qui nous donne une voie spirituelle pour aborder le problème. On soutient les avancées notamment grâce à la prière. Notre présence aux Rencontres méditerranéennes est la suite de l’impulsion du pape.»

Isabelle, responsable d’Eglise Verte, fait partie des exposants. Crédit M.M

Parmi les exposants présents, il y a également le père Gabriel, délégué épiscopal du Vaucluse qui tient un stand dédié à un dialogue inter-religieux.

Le père Gabriel, délégué épiscopale du Vaucluse tenant son stand. Crédit M.M

« Je suis présent pour que les visiteurs puissent comprendre qu’il existe des initiatives prises qui relient les religions entre elles. La religion est un symbole de fraternité et de paix. C’est important d’être ici pour pouvoir préparer l’avenir en tissant des liens. La venue du pape François donne à ses Rencontres méditerranéennes un label d’universalité et de catholicité, si je parle pour ma paroisse.»

Ludovic Perney : « Un message de rassemblement, de paix, de fraternité »

Les Rencontres méditerranéennes sont soutenues par la Ville de Marseille, mais pas que. Présent pour représenter la Région Sud, Ludovic Perney, vice-président (LR), partage sa vision de l’événement.

Ludovic Perney, vice-président (LR) de la Région Sud présent pour les Rencontres méditerranéennes 2023. Crédit: Ludovic Perney

« C’est le rassemblement de toutes les communautés religieuses et de toutes les personnes qui s’engagent pour la Méditerranée, et pour accueillir le Saint Père. Elles s’engagent dans la solidarité et dans la culture, c’est également notre patrimoine et c’est un bonheur d’être présent. Je souhaite passer un message de rassemblement, de paix, de fraternité et surtout d’espérance que le pape vient apporter. La Région Sud est mobilisée pour la Méditerranée du futur. Cette initiative porte un message de rassemblement des pays du pourtour méditerranéen sur les questions écologiques et de la jeunesse qui représente l’avenir. »

Liens utiles :

Le village de La Major est ouvert du vendredi 22 septembre à 17h au dimanche 24 septembre à 17h, en accès libre. Horaires et programme complet sur https://rencontres-med23.org/

Notre dossier consacré à la visite du pape François à Marseille