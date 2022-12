L’inter-réseau agriculture énergie environnement (IRAEE) a adopté jeudi 1er décembre, au siège marseillais de l’Ademe (8e), le statut d’association. « C’est une journée historique », lance avec émotion Maëlle Richard, ouvrant ainsi l’assemblée générale de l’IRAEE. La structure accompagne, depuis plus de dix ans, les professionnels agricoles dans leur transition écologique, climatique et énergétique.

Elle développe notamment des alternatives au brûlage à l’air libre des résidus de culture, et met en place des outils de diagnostic énergétique. L’IRAEE, dont le siège se situe à Aubagne, regroupe huit têtes de réseau agricoles et locales : Bio de Provence, la Chambre régionale d’agriculture (CRA Provence Alpes Côte d’Azur), la Maison régionale de l’élevage, la Filière cheval Sud, le CRIPT (Complexe régional d’information pédagogique et technique), le campus Provence-Ventoux, Solagro et le Geres.



Avec ce changement de statut, l’association entend contribuer davantage, à son échelle, au développement des pratiques permettant d’atténuer le changement climatique. « Cela va également faciliter la tâche pour les financeurs, avec moins d’interlocuteurs », remarque Maëlle Richard. Alors que la région vient d’être désignée par l’État comme territoire pilote de la planification écologique, l’IRAEE souhaite aujourd’hui pérenniser et accroître la visibilité de ses actions. Au cours de l’assemblée générale, Marie-Noëlle Reboulet, la présidente du Geres, et André Bernard, le président de la CRA Paca, ont par ailieurs été désignés à l’unanimité par les membres fondateurs de l’IRAEE pour co-présider la structure.

