Ce week-end s’avère rempli d’activités de Noël à l’approche du début des vacances.

[Marché] Un marché de Noël à Saint-Mitre-les-Remparts

L’affiche de l’évènement. (Crédit : DR)

Retrouvez le marché de Noël de Saint-Mitre-les-Remparts vendredi, samedi et dimanche, de 10h à 19h place de la Mairie. Des chalets seront installés et proposeront des idées de cadeaux de Noël, de l’alimentation, des stands de confiseries… Des manèges spécial Noël et un château gonflable viendront parfaire le tout pour régaler les petits. Venez passer un moment chaleureux en famille !

Vendredi, samedi et dimanche, de 10h à 19h



Saint-Mitre-les-Remparts

Place de la Mairie

Entrée libre

> Informations sur le site de la Ville de Saint-Mitre

[Création] La Fabrique de Noël à Marseille

L’affiche de l’évènement. (Crédit : DR)

Des ateliers DIY (Do It Yourself = faites le vous-même) seront proposés en continu samedi et dimanche pour fabriquer vos propres cadeaux de Noël. 14 créateurs et 30 propositions d’objets créatifs à réaliser avec leur aide ! Bijoux, art floral, cosmétique naturelle, maroquinerie, déco en upcycling, luminaires impression d’oeuvres d’art… Une buvette de Noël et une petite restauration locale seront aussi sur place. Ne manquez pas l’occasion de créer vos cadeaux fait main et écolos !

Samedi et dimanche de 10h à 19h

Prix moyen des ateliers : 20 euros



Make it Marseille

108 rue Breteuil

13006 Marseille

> Plus de détails sur le site de Make it Marseille

[Théâtre] Reprise exceptionnelle de Tartuffe à la Criée

Illustration de la pièce. (Crédit : DR)

La célèbre pièce de Molière sera jouée du 1er au 17 décembre à La Criée. La metteure en scène Macha Makeïeff donne un nouveau destin aux personnages et enjeux de la pièce dans une mise en scène du désir et de l’imposture. Les personnages féminins y sont étonnants de force vitale.

Sam. 3 décembre 2022 20h

Dim. 4 décembre 2022 16h



Théâtre la Criée

30 Quai de Rive Neuve

13007 Marseille



> Détails et billetterie

[Salon de thé] Un nouveau Bubble Tea à Marseille

Photographie de l’intérieur du bubble tea et de la jeune entrepreneuse qui l’a ouvert. (Crédit : Jean Benedetti)

Un nouveau salon Bubble Tea, boisson taïwanaise à base de thé et de perles de tapioca, vient d’ouvrir dans le quartier de Belsunce. Le lieu à l’ambiance cosy et chaleureuse vous accueille entre amis, en couple, ou encore pour télétravailler. Venez donc vous réchauffer avec un thé au lait ou encore un chocolat chaud !

Ouvert du mardi au samedi de 13h30 à 20h



Yummitea

7 rue tapis vert

13001 Marseille



> Plus d’informations sur leur instagram

[Sport] Coupe internationale de Teqball au Palais des sports

Illustration du nouveau sport. (Crédit : DR)

Le teqball est un nouveau sport qui a déjà conquis des ambassadeurs tels que Mbappé, Messi, Neymar ou encore Ronaldinho. À mi-chemin entre le football et le tennis de table, le sport se pratique grâce à une table incurvée et un filet en plexiglas. Une innovation qui permet aux joueurs de faire des échanges spectaculaires en renvoyant le ballon avec toutes les parties du corps sauf les bras et les mains. Technique, concentration et endurance font du teqball une expérience sportive unique. Le tournoi se déroulera ce week-end au Palais des sports.

Samedi 3 décembre : phases de poules

Dimanche 4 décembre : play-offs et finales



Palais des sports

81 Rue Raymond Teisseire

13009 Marseille

[Fête] Une fête du santon à Aubagne

L’affiche de l’évènement. (Crédit : DR)

Le temps d’un week-end, des créations issues de toute la région mettront à l’honneur le savoir-faire et la tradition ancestrale des maîtres-santonniers. De nombreuses animations sont prévues sur les deux jours : danses folkloriques, ateliers de peinture de santon, démonstration modelage et découverte du métier de santonnier sans oublier les fameux santons en chocolat.

À noter : le marché aux santons et à la céramique se tient du 19 novembre au 31 décembre 2022 au cœur du centre-ville d’Aubagne, les santonniers et céramistes du Pays d’Aubagne et de l’Etoile se retrouvent pour présenter aux petits et grands leurs dernières créations.

Du 19 novembre au 31 décembre 2022

Cours Fauch – Aubagne



> Plus de détails

[Noël] Le monde merveilleux de Noël à Tarascon

L’affiche de l’évènement. (Crédit : DR)

Tous les premiers week-ends de décembre, Tarascon organise le Monde Merveilleux de Noël. Dans le centre-ville, vous pouvez notamment retrouver le Marché de Noël, riche en saveurs et gourmandises, mais également la maison et les animaux du Père Noël, la parade des Toons, la grande parade du Père Noël. De nombreuses autres activités sont proposées : la patinoire, le parc des animations, le calendrier de l’Avent projeté sur la façade du théâtre mais aussi le vidéo-mapping sur le thème de Noël projeté sur l’Hôtel de Ville. Durant ces fêtes, un concert de Noël est organisé à la Collégiale Sainte-Marthe. Cette année, ce sont les 40 choristes de l’ensemble Guillaume Costeley et les 25 musiciens de l’Orchestre des deux rives qui joueront un concert organisé par l’association Cercle de musique.

> Plus de détails sur le site de la Ville de Tarascon

[Exposition] Début de l’exposition Ghada Amer

Affiche de l’exposition. (Crédit : DR)

Le Mucem présente une nouvelle exposition, du nom éponyme de l’artiste « Ghada Amer », première rétrospective de l’artiste franco-américano-égyptienne en France. Formée aux arts plastiques à Paris, elle fait de la broderie, la céramique, le travail du bronze et la création de jardins ses spécialités, où la peinture trouve une place majeure. Aujourd’hui l’une des porte-voix sur les sujets posts-coloniaux et féministes, son oeuvre questionne les représentations et les rapports de domination.

L’exposition s’ouvre ce vendredi 2 décembre et est répartie dans trois lieux : le Mucem, le Frac et la Vieille Charité.

À partir du vendredi 2 décembre



Mucem

1 Esp. J4

13002 Marseille



> Plus de détails