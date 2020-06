Si il a refusé de se positionner au premier tour, le leader de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon sort du bois pour le sprint final et annonce son soutien pour le Printemps Marseillais. Lors d’un point presse organisé à Marseille samedi 6 juin, il a apporté son soutien à la liste du Printemps marseillais emmenée par Michèle Rubirola.

Le député LFI du centre-ville de Marseille évoque « un choix de raison » pour ce second tour. « Je suis un homme de gauche. On n’hésite pas entre la droite et la gauche même traditionnelle (…) La ville doit pouvoir respirer et tourner la page, avec un balayage de printemps », explique-t-il en faisant référence à l’équipe de Martine Vassal dont beaucoup de ses colistiers font partie de l’équipe municipale actuelle.

Ce samedi matin, @JLMelenchon a appelé à voter au second tour des élections municipales pour le Printemps marseillais de Michèle Rubirola ⤵ #Marseille #Politique #MunicipalesMarseille pic.twitter.com/jf4PDVBpDo — La Provence (@laprovence) June 6, 2020

Martine Vassal dénonce le soutien de « l’ultra gauche »

La candidate Les Républicains Martine Vassal n’a pas tardé à réagir rapidement à cette annonce : « Les masques tombent enfin. Malgré toutes les dénégations du Printemps Marseillais, Jean-Luc Mélenchon est bien à la manoeuvre pour mettre la main sur notre ville », s’est-elle empressée de déclarer sur Twitter.

Son soutien à @MicheleRubirola est sans équivoque.



Je ne laisserai jamais l’extrême gauche s’emparer de #Marseille. Je ne laisserai jamais ceux qui veulent la révolution, ceux qui haïssent l’autorité et nos forces de l’ordre mettre à mal l’histoire de notre ville. — Martine Vassal 2020 (@Vassal2020) June 6, 2020

Le porte-parole de Martine Vassal, Stéphane Soto, allant même jusqu’à comparer Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen dans un post sur Facebook :

Du côté du Printemps Marseillais, pas de réaction officielle à l’annonce de Jean-Luc Mélenchon. Seule sa suppléante à l’Assemblée nationale, Sophie Camard, a salué ce ralliement sur les réseaux sociaux.

💐💐💐 https://t.co/P0JRk2g72P — Sophie Camard (@SophieCamard) June 6, 2020

