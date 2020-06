La ville d’Aix-en-Provence a retrouvé ses bars, ses cafés et ses restaurants depuis le 2 juin après avoir subi la crise sanitaire de plein fouet. Une crise sans précédent laissant les établissements fermés durant plus de deux mois. La députée LREM Anne-Laurence Petel, candidate au second tour des municipales, s’adresse à la maire Maryse Joissains pour demander des mesures d’urgence en faveur des professionnels du secteur. Même si elle salue l’arrêté émis par l’édile autorisant l’extension des terrasses, elle juge les mesures trop peu nombreuses face à la gravité de la situation. « Les demi-mesures ne suffiront pas ! » déplore-t-elle dans une lettre adressée à la Mairie.

Autorisation exceptionnelle d’occuper l’espace public pour agrandir les terrasses à titre gracieux

Pour pallier les conséquences économiques de cette situation inédite, la candidate LREM et députée de la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône demande une mise en place rapide de mesures pour la survie des bars, cafés et restaurants de la ville. Parmi elles, l’autorisation exceptionnelle d’occuper l’espace public pour agrandir les terrasses à titre gracieux, en rendant piétonnes certaines voies le soir et le week-end, en suspendant temporairement des places de stationnement et surtout en exemptant de taxes (cotisation foncière des entreprises) et redevances d’occupation du domaine public.



Des mesures qu’elle juge d’autant plus pertinentes dans un contexte de relance du tourisme. Les collectivités locales pourront prévoir des allègements de taxe de séjour et un dégrèvement de 2/3 des cotisations foncières que l’Etat financera à 50%. Un dispositif qui sera inscrit dans le cadre de la prochaine loi de finances rectificative.

