« On veut travailler !!! », c’est le cri de guerre des restaurateurs et cafetiers marseillais réunis vendredi 25 septembre devant le tribunal de commerce de Marseille. Leur colère ne retombe pas après les annonces de fermetures d’Olivier Véran sur la métropole Aix-Marseille. Le ministre de la santé, copieusement hué par la foule, est accusé par le président de l’union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih) des Bouches-du-Rhône, Bernard Marty « de prendre des décisions à l’emporte-pièce ». Pour exprimer son désaccord, il a symboliquement déposé le bilan de l’ensemble de la filière au tribunal de commerce : « La présidente du tribunal nous a assuré de son soutien. C’est bien mais cela ne suffira pas », prévient-t-il.

L’union sacrée des politiques pour soutenir les restaurateurs

Les restaurateurs ne sont pas seuls dans leur combat contre le gouvernement. Le président de la Région Sud, Renaud Muselier est venu leur apporter son soutien accompagné de Martine Vassal, la présidente de la Métropole et du Département : « Ce n’est pas une solution de fermer les bars et les restaurants ! Il y a d’autres choses à faire. On ne veut pas que le Covid tue à la fois les personnes et les entreprises », prévient Martine Vassal. Du côté de la mairie de Marseille, Samia Ghali, la troisième adjointe, et Laurent Lhardit, l’adjoint à l’économie et au tourisme, ont également fait le déplacement pour exprimer leur opposition aux nouvelles restrictions sanitaires. Plusieurs maires de la métropole comme Loic Gachon (PS), maire de Vitrolles ou encore Hervé Granier, le maire de Gardanne ont aussi répondu présents à l’appel des restaurateurs.

Le monde économique furieux contre le gouvernement

Le monde économique est également au rendez-vous de cette fronde avec Philippe Korcia, le patron de l’UPE 13 : « Si c’est un confinement, il faut qu’on nous le dise. On nous dit que ce n’en est pas un alors il faut laisser vivre les restaurateurs qui respectent les règles », insiste-t-il. Un peu plus loin, Jean-Luc Chauvin, le président de la chambre de commerce, est encore plus virulent : « En même pas dix jours, le gouvernement a changé les règles. Si ils ne savent pas où aller, c’est de l’incompétence et il faut en tirer les conséquences », s’énerve-t-il.

Le président de la CCI compte d’ailleurs exprimer toute sa colère au ministre de la santé attendu cet après-midi à Marseille. « Nous n’avons pas pour l’instant été invité à le rencontrer mais je serai à l’IHU pour le voir et si possible lui dire tout ce que je pense », annonce-t-il. Il ne sera pas seul à La Timone car l’Umih invite également tous les patrons de bars, cafés et restaurants à se réunir devant la Timone afin de crier toute leur rage et réclamer encore une fois « le droit de travailler ».

Liens utiles :

> Covid-19 : Muselier, Charroux, Joissains… la riposte s’organise face à l’Etat

> Les protestations du monde économique après les annonces d’Olivier Véran