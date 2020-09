Share on Facebook

La fronde des élus et décideurs du monde économique d’Aix-Marseille n’aura pas été vaine. Au soir de sa visite à Marseille, le ministre de la Santé a fait deux concessions qui pourraient apaiser un peu les esprits. Premièrement, la fermeture des bars et restaurants est finalement repoussée à dimanche soir alors que le ministre avait annoncé 48 heures plutôt une fermeture dès ce samedi midi.

Autre assouplissement, et non des moindres, le ministre propose de réévaluer la situation au bout du semaine afin d’envisager une réouverture si les indicateurs épidémiologiques évoluent dans le bon sens.

En concertation avec les élus marseillais : les bars et restaurants fermeront dimanche soir. Dans sept jours, après une nouvelle analyse des indicateurs, si la situation s’améliore nettement, nous en tiendrons compte. Sinon, la fermeture sera prolongée de sept jours. — Olivier Véran (@olivierveran) September 25, 2020

Les réactions au sortir de la réunion en préfecture avec les élus ont été plutôt positives et tranchent avec la colère qui s’était exprimée le matin devant le tribunal de commerce. Ainsi le président de la Région sud, Renaud Muselier se félicite de ces avancées.

#COVID19 Au terme de cette réunion de crise, certaines de mes propositions sont reprises, et notamment la clause de revoyure à 7 jours plutôt que 15. Ce sont des avancées significatives, et nous continuons à négocier avec le Ministre sur le volet économique.

Le détail ici 👇 pic.twitter.com/3s5V9hmeNr — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) September 25, 2020

La présidente de la Métropole Aix Marseille Provence a également réagi dans un long communiqué publié sur sa page Facebook. Si elle aussi se félicite des assouplissements obtenus – elle souligne en particulier que le périmètre final de la fermeture des bars et restaurants ne concerne finalement que Marseille et Aix et pas les autres communes de la Métropole – elle regrette que toutes les propositions des élus locaux n’aient pas été retenues. « Ces avancées n’effaceront pas la détresse de l’ensemble des professionnels impactés, ni celle annoncée de la filière agroalimentaire locale » déclare notamment Mme Vassal.

Parmi les nouveaux engagements pris par le ministre, de nombreux observateurs se félicitent de l’engagement à plus de transparence dans la diffusion des chiffres de l’épidémie qui seront désormais fournis de façon quotidienne et non hebdomadaire.

Mais pour le monde économique, les comptes n’y sont pas. Les organisations consulaires et syndicales qui avaient quitté dans l’après-midi la réunion organisée à la préfecture à l’occasion de la venue du ministre délégué aux PME, Alain Griset, maintiennent leurs nombreuses récriminations (voir le communiqué intégral en document source page suivante) et demandent « un moratoire de la décision de fermeture au 1er octobre après concertation conformément à la méthode annoncée initiale par le premier ministre il y a moins de dix jours, et avant toute autre prise de décision. »