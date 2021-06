Share on Facebook

Share on Twitter

A Marseille, les bureaux de vote devaient ouvrir à 8 heures ce matin. « Force est malheureusement de constater que nombre d’entre eux n’ont pas pu ouvrir leurs portes à temps dans la cité phocéenne, pour des raisons de personnel ou de matériel » dénonce dans un communiqué, diffusé peu après 9h, la liste Provence Unie emmenée par Martine Vassal (LR), candidate sortant aux élections cantonales dans les Bouches-du-Rhône.



Interrogée par nos confrères de France Bleu Provence, la Ville de Marseille confirme des difficultés au démarrage du scrutin. Cela « met du temps à se mettre en place à certains endroits, à cause du double scrutin et des normes sanitaires » déclare la mairie.



Pour Provence Unie, qui ne précise pas le nombre de bureaux concernés, « il est absolument inacceptable de constater cette désorganisation qui aura sans doute un véritable impact sur le libre choix des électeurs et favorisera l’abstention à l’occasion de ce premier tour du scrutin départemental. »

Lien utile :



Suivez tout au long de la journée le 1er tour des élections départementales et régionales dans notre rubrique politique