Les bureaux de votes ont ouvert ce matin à 8h en Provence et dans toute la France pour un double scrutin : les élections départementales (sauf à Paris et à Lyon) et les élections régionales. 48 millions d’électeurs français sont appelés à voter jusqu’à 18h et à 20h dans les grandes villes comme Marseille. La rédaction de Gomet’ vous tient informés tout au long de la journée avec les taux de participation et les échos de la journée, puis après 20 heures avec les résultats, les réactions et les principaux enseignements à tirer de ce premier tour.

Repères

Elections régionales : mode d’emploi

> Mode de scrutin : les conseillers régionaux sont élus au scrutin de liste à deux tours pour 6 ans et sont rééligibles. Lors des élections régionales, ils sont intégralement renouvelés. L’élection est acquise au premier tour de scrutin si une liste recueille la majorité absolue dessuffrages exprimés. Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour.

> Second tour : Pour qu’une liste puisse se présenter au second tour, elle doit avoir obtenu au premier tour un nombre de voix au moins égal à 10 % du nombre des suffrages exprimés au niveau de la région.



Les élections départementales : mode d’emploi

> Mode de scrutin : les conseillers départementaux sont élus pour six ans dans chaque canton au scrutin binominal mixte (une femme et un homme) majoritaire à deux tours. Pour être élu au premier tour de scrutin, un binôme doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits.

> Second tour : pour qu’un binôme puisse se présenter au second tour, il doit avoir obtenu un nombre de voix au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits dans le canton. Si un seul binôme de candidats remplit cette condition, le binôme ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages après lui peut se maintenir au second tour. Si aucun binôme ne remplit cette condition, seuls les deux binômes arrivés en tête peuvent se maintenir au second tour. Pour être élu au second tour, la majorité relative suffit. Une fois élus, les deux membres du binôme exercent leur mandat indépendamment l’un de l’autre. Source : Préfecture.

En raison des risques sanitaires liés à l’épidémie de Covid-19, les élections départementales et régionales et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique ont reportées aux 20 et 27 juin 2021. Initialement elles étaient prévues en mars 2021 et elles avaient été repoussées au 13 et 20 juin 2021. Après un avis du conseil scientifique sur les risques liés à l’organisation des élections et une consultation des maires, le scrutin a été maintenu en juin mais repoussé d’une semaine.

Aménagement des bureaux de vote, port du masque obligatoire, mise à disposition de gel hydro-alcoolique, limitation du nombre d’électeurs… Une circulaire du ministère de l’Intérieur et la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire adapte le droit électoral à la situation d’épidémie de Covid-19, afin de sécuriser l’organisation des élections.



Repères

Des aménagements dans les bureaux de vote



> une limitation à 3 du nombre d’électeurs présents simultanément dans le bureau de vote, et 6 électeurs si le bureau de vote régional et le bureau de vote départemental sont situés dans la même salle ; l’aménagement des bureaux de vote de manière à limiter au maximum les contacts et à assurer une distance d’au moins 1,5 mètre entre les électeurs ; une file d’attente prioritaire à l’extérieur du bureau de vote pour les personnes vulnérables ; un marquage au sol matérialisé par des bandes de ruban adhésif ou tracées à la craie : entre l’entrée de bureau de vote et le contrôle d’identité de l’électeur ; au niveau de la table de décharge ; avant l’isoloir, et entre l’isoloir et la table d’émargement.

> la mise à disposition d’un point de lavage des mains ou gel hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie du bureau de vote en deux points distincts ;

> le port du masque obligatoire pour les électeurs. Le masque peut être retiré seulement si cela est nécessaire à la vérification de leur identité ;

> la mise à disposition des électeurs, des équipements de protection adaptés ;

> l’aération régulière des locaux tout au long de la journée ;

> le nettoyage des bureaux de vote (les poignées de portes, les tables et chaises) et matériel de vote (les rangements, les urnes, les isoloirs, les stylos…) avant et après chaque tour de scrutin.

Le président de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, candidat à sa succession, est Renaud Muselier (LR). Au Département des Bouches-du-Rhône, la présidente Martine Vassal (LR) est également candidate à sa propre succession.

Liens utiles :



> Retrouvez l’actualité des élections départementales et régionales dans notre rubrique politique

> Les têtes de listes par département aux élections régionales

> Le site du Ministère de l’Intérieur avec tous les candidats aux régionales en Provence Alpes Côte d’Azur

> Tous les candidats aux élections départementales par canton

> Régionales et départementales : mode d’emploi des élections