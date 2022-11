Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

L'entreprise est des plus discrète, des bureaux dans une zone d'activité d'Aubagne, une vingtaine de salariés et une activité qui s'est développée sans faire de publicité tapageuse. Éthique et santé, le réseau RNPC pour Rééducation nutritionnelle et psycho-comportementale, est sur le marché très convoité des régimes amaigrissants qui surenchérissent de publicité avec les photos avant-après…