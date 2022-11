Share on Facebook

Dans la foulée du courrier adressé par la présidente de la Métropole Martine Vassal, le ministre de la Ville et du logement Olivier Klein a annoncé mardi 29 novembre être favorable à l’expérimentation de l’encadrement des loyers dans la cité phocéenne. Une annonce faite à l’occasion des états généraux du logement qui se tenaient en ce début de semaine à la Friche de la Belle de mai, à l’initiative de la Ville de Marseille, la mairie qui réclamait cette expérimentation depuis plusieurs mois.

« Je veillerai à ce que dispositif majeur pour les Marseillaises et Marseillais soit une priorité de mon administration » a poursuivi le ministre. Il prévoit également la mise en place d’une mission dédiée à ce dossier « [qu’il suivra] personnellement et qui permettra de garantir solidité et rapidité juridique. »

Encadrement des loyers : « En priorité dans le centre-ville et le 7e »

Contrairement à l’expression employée par le ministre qui évoque dans son discours une mise en place du dispositif « dans toute la ville », ce ne serait pas le cas dans un premier temps : « Nous devons à présent effectuer tout un travail pour déterminer les zones géographiques concernées et les niveaux de marchés concernés. On n’est pas dans l’idée d’un encadrement sur toute la commune immédiatement, mais cela permettra de mettre en place des dispositifs dans des secteurs menacés par des augmentations sauvages de loyers », précise au micro de Gomet’ l’adjoint au logement Patrick Amico, présent lors de ces états généraux du logement après une longue période d’absence due à des soucis de santé.

L’adjoint au logement de la Ville @patrick_amico réagit aux annonces du ministre sur l’encadrement des loyers et précise les secteurs concernés par l’expérimentation pic.twitter.com/qkaEtvQMrE — Gomet’ (@Gometmedia) November 29, 2022

Concrètement, parmi ces secteurs frappés par l’augmentation des loyers, l’élu cite le centre-ville mais aussi le 7e arrondissement « où on voit que les évolutions rapides des logements familiaux vers les résidences meublées de tourisme, ou les rénovations de petits logements amènent à des augmentations extrêmement importantes dès que les logements se remettent sur le marché.»

L’élu fait allusion au succès touristique de Marseille ces derniers temps, un facteur de l’augmentation des loyers. La mairie souhaite par ailleurs mieux encadrer la prolifération des logements type AirBnB, comme l’expliquait précédemment à Gomet’ l’adjointe en charge de l’urbanisme Mathilde Chaboche. « Nous ne voulons pas que Marseille devienne une ville sur papier glacé où les prix des loyers sont déterminés par des clichés Instagram » a pour sa part réaffirmé Benoît Payan devant lors des états généraux.

Village pour l’insertion, lutte contre l’insalubrité, CNR … Les autres annonces ministérielles

Dans son discours, Olivier Klein a disséminé d’autres annonces, comme le versement d’une aide d’1,5 million d’euros pour construire un « village de l’insertion » sur un terrain municipal. « Ce projet combinera du logement et de l’insertion. C’est une vraie avancée » se réjouit l’adjointe Audrey Garino. « Concrètement, l’idée est de mettre à l’abri les familles qui sont dans une situation d’urgence, dans de l’habitat modulaire, sur une longue durée afin de leur fournir aussi un accompagnement à l’insertion », précise-t-elle. Le lieu, comme le montant total de l’opération, restent à définir, selon l’adjointe.

Le ministre a également annoncé une aide de 300 000 euros de l’Etat pour aider la Ville à détecter l’insalubrité. Les états généraux se sont conclus par la signature de 34 propositions issues des échanges sur ces deux jours et qui, promet le ministre, « seront débattues au sein du Conseil national de la refondation », instance de dialogue citoyen voulue par Emmanuel Macron.

Document source : La convention signée par l’Etat, la Ville de Marseille et la Métropole lors des états généraux du logement

