Ex-maire des 9e et 10e arrondissements de Marseille, ex-président de la Soleam, et aujourd'hui député... Après avoir claqué la porte des Républicains et fait campagne pendant les législatives sous la bannière Renaissance (ex-LREM), Lionel Royer-Perreaut a fait en 2022 ses premiers pas à l'Assemblée nationale. Il fait un tour d'horizon de ses nouvelles responsabilités au…