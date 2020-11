Le bailleur social de la mairie Marseille Habitat a été mis en examen ce mardi 3 novembre par les juges d’instruction dans le cadre de l’enquête sur l’effondrement des immeubles de la rue d’Aubagne. L’information est dévoilée par Audrey Gatian, adjointe de Michèle Rubirola et nouvelle présidente de Marseille habitat. « Dans le cadre de l’instruction sur le drame de la rue d’Aubagne, je me suis rendue chez le juge d’instruction ce mardi 3 novembre, annonce-t-elle dans un communiqué de presse. J’ai fait part de notre intention pleine et entière de coopérer pleinement avec la justice pour faire toute la lumière sur ce drame », précise l’adjointe de la nouvelle équipe municipale.

Homicides et blessures involontaires

Dans cette affaire, Marseille Habitat est accusée d’homicides et blessures involontaires et de mise en danger délibérée. Pour rappel, deux immeubles se sont effondrés le 5 novembre 2018 rue d’Aubagne, causant la mort de huit personnes. La société d’économie mixte de la Ville de Marseille était propriétaire de l’un d’entre eux, le numéro 63.

Marseille Habitat est la première structure mise en examen dans cette affaire dont l’instruction se poursuit. Sa nouvelle présidente Audrey Gatian a gardé le silence lors de son audition devant le juge : « Transparence et vérité sont la seule ligne de conduite possible, face à ce drame qui nous oblige, vis-à-vis des victimes, de leur famille et de tous les Marseillais. C’est ce qui prévaudra désormais », assure-t-elle.

