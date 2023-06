C’est le rendez-vous incontournable du secteur aéronautique et spatial. Le salon du Bourget (SIAE) est de retour du lundi 19 au dimanche 25 juin prochains et, comme chaque année depuis trois ans, la Région Sud a constitué une délégation d’entreprises innovantes, qu’elle juge dignes de représenter fièrement les couleurs du territoire.

Ces pépites locales seront une quarantaine à décoller en direction de Paris dans quelques jours pour une édition 2023 de toutes les opportunités. Elles exposeront leurs solutions et services depuis le stand de la Région Sud (400 m²), situé sur le Pavillon Industrie du salon, ou bien depuis des espaces thématiques dédiés.

La liste des exposants régionaux (crédit : Région Sud)

Plus de 300 000 visiteurs et 2450 exposants sont attendus pour cette édition 2023 du Salon du Bourget.

« Le Sud est une terre aérienne, affirme le président de Région, Renaud Muselier. Notre filière aéronautique et spatiale est une filière majeure de notre industrie régionale, portée par deux grands groupes, Airbus Helicopters et Thales Alenia Space, et un tissu de près de 250 PME et ETI ». Dans notre région, les secteurs aéronautique et spatial combinés représentent plusieurs milliers d’emplois et près de 6,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Liens utiles :



> La filière régionale représentée au Salon du Bourget

> Les entreprises provençales en vol groupé au salon du Bourget