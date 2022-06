La jeune société NepTech, installée au technopôle de l’Arbois, à Aix-en-Provence, et spécialisée dans le transport zéro émission avec sa solution de navires à hydrogène, va participer au salon Viva Technology 2022. Elle fait une nouvelle fois partie de la délégation Région Sud, composée de 36 start-up. Au total, 16 d’entre elles sont basées dans l’aire métropolitaine d’Aix-Marseille.



Pour sa deuxième participation au plus grand salon dédié à l’innovation, organisée cette année à Paris entre le 15 et le 18 juin, Tanguy Goetz, co-fondateur et CEO de l’entreprise aixoise, veut saisir les bonnes opportunités. « On est en phase de déploiement de nos navires dans le cadre des JOP 2024, avec un navire sur la Seine et plusieurs dans le Sud de la France, donc c’est l’occasion de rencontrer les différents décideurs politiques qui vont permettre de rendre possible ce projet ». Et il faudra se montrer convaincant ; pas moins de 1500 exposants sont attendus pour cette sixième édition de Viva Technology. Parmi eux, les géants Microsoft, Google et Orange.

Le catamaran de NepTech, un navire zéro émission © DR

NepTech va annoncer à Paris une collaboration avec HySiLabs

NepTech et la société HySiLabs (Aix), qui développe un vecteur liquide d’hydrogène, vont annoncer lors du salon Viva Technology 2022 leur collaboration dans le développement d’un navire de transport de passagers à propulsion électro-hydrogène. L’accord de coopération comprend la réalisation d’études de faisabilité pour l’utilisation de l’HydroSil, la solution développée par HySiLabs, comme vecteur énergétique dans un navire de transport de passagers NepTech. Dans un premier temps, NepTech sera en charge de réaliser les études de conception et d’intégration de la solution en passant par l’analyse des risques – avant de passer à l’étape suivante, supervisée par HySiLabs : la réalisation d’un banc d’essai simulant l’environnement opérationnel du système de propulsion.

