C’est devenu un rendez-vous traditionnel de l’innovation en Provence. Le Crédit Agricole Alpes Provence (CAPP) récompense avec son appel à projets “L’innovation au service de la transition énergétique” chaque année les start-up qui oeuvrent dans l’innovation au service d’un monde plus écologique. Au total, 26 start-up ont candidaté lors de cette 4e édition pour espérer gagner une jolie dotation de 25 000 euros attribuée à chaque lauréat par le fonds de dotation CAAP Innov’Eco.

Dans le palmarès dévoilé mardi 13 juin à l’issue d’une séance de pitchs des neuf finalistes (voir la liste complète en document source) et de la délibération du jury, on retrouve des sociétés connues à l’instar de Chargepoly (gagnant de la catégorie Stockage et Distribution) ou Green Systems Automative la catégorie Usages et Décarbonation. Elles sont déjà bien intégrées à l’écosystème et notamment aperçues lors des derniers salons CES ou VivaTech.

Provence Hydro Energie pour des petites centrales hydroélectriques

Moins connu, le gagnant de la catégorie Production et Transformation, est la start-up PHE (Provence Hydro Energie), basée à Saint-Andiol, au nord des Bouches-du-Rhône. La société est spécialisée dans le développement, l’installation et l’exploitation de petites centrales hydroélectriques, adaptées aux faibles chutes d’eau.



Les caisses locales du Crédit Agricole Alpes Provence ont remis un prix Coup de cœur à la startup Serenysun. Il s’agit d’un projet de communautés d’énergie renouvelable, également connu des lecteurs de Gomet’, qui fédère producteurs, consommateurs et financeurs.

