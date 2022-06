Share on Facebook

Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Frédéric Busin. Le directeur régional Provence-Alpes-Côte d’Azur du groupe EDF revient sur l’épisode de sécheresse et sur ses conséquences pour le secteur de l’énergie. Il nous donne également des conseils pour réduire la facture d’électricité à la fin du mois – avec un maître mot : la sobriété. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

L’Atelier Poupe, basé à Marseille, transforme les vieilles défenses de bateau en luminaire responsable (crédit : BFM Marseille)

Dans la rubrique “actualité de la semaine” de Planète locale, on parle du service Recydrive qui vient d’être inauguré à Salon-de-Provence. Un dispositif qui vise à valoriser au maximum les déchets des citoyens du Pays salonnais. En fin d’émission, Rémi Liogier présente le luminaire conçu par l’Atelier Poupe, basé dans le 7e arrondissement de Marseille. La jeune société récupère des défenses de bateau pour les transformer en objets de décoration utiles et responsables. Elle appelle de ses vœux la création d’un réseau organisé afin de récupérer et de valoriser un maximum de pare battages.

