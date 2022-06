Dans les 4e et 5e circonscriptions des Bouches-du-Rhône, la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) est arrivée largement en tête. La macronie est en recul dans le centre de Marseille, une tendance en accord avec la plupart des circonscriptions du département, mais ici accentuée. Le recul le plus important reste celui des Républicains, le Rassemblement national arrive en troisième position dans les deux circonscriptions et garde son score similaire à 2017.

Bompard en tête triomphe dans la 4e circonscription

Sans grande surprise, c’est Manuel Bompard (LFI), qui devrait prendre la suite de Jean-Luc Mélenchon dans la 4e circonscription. Dans ce territoire, particulièrement ancrée à gauche (1er, 2e et 3 arrondissements), qui avait majoritairement voté pour l’Union populaire à l’élection présidentielle (54% au premier tour), le fidèle du leader insoumis a réuni 56% des suffrages. C’est 12 points de plus que Jean-Luc Mélenchon au premier tour des législatives il y a cinq ans, ce qui s’explique notamment par le rassemblement des principales forces de gauche.

Malgré l’obtention d’une majorité de voix, un second tour aura tout de même lieu dimanche prochain, en raison du très faible taux participation dans la circonscription (38,11%). En effet, pour être élu dès le premier tour, un candidat doit obtenir plus de 50 % des suffrages exprimés, représentant au moins 25 % des inscrits. Ce duel, dans lequel il est largement favori, l’opposera à la candidate Ensemble ! Najat Akodad (LREM) qui pour sa part, a réuni un peu moins de 15% des votes. Hormis en cas d’important revirement de situation, Manuel Bompard devrait donc succéder à Jean-Luc Mélenchon sans grande difficulté.

Un nouveau duel Davi – Racon-Bouzon dans la 5e circonscription

Hendrick Davi (LFI), candidat Nupes dans la 5e circonscription est lui aussi arrivé en tête avec 40% des voix. Un score plus de deux fois supérieur qu’en 2017 (18%), où il avait été défait par Cathy Racon-Bouzon (LREM). Cette année, la tendance s’inverse puisque la députée sortante, qui représente la majorité présidentielle, n’a obtenu que 23% des voix, la plaçant ainsi en deuxième position. Cette dernière a réagi aux résultats sur Twitter et a incité les électeurs à se mobiliser au second tour « contre le populisme et la démagogie ». Cependant, elle est en ballotage très défavorable en raison de son manque de réserve de voix, les Républicains ayant fait seulement 4% dans sa circonscription.

Un recul des Républicains, en accord avec la tendance nationale

Dans la 4e comme dans la 5e circonscriptions, les Républicains ont obtenu des scores à l’image de ceux de l’élection présidentielle : faibles et surtout, en déclin par rapport à 2017. Aux dernières élections, Solange Biaggi (LR) avait effectué 10,6% dans la 4e circonscription et cette année seulement 4,75%. Le déclin est encore plus fulgurant dans la 5ecirconscription, où le parti connait une chute de 10 points au premier tour : Maryline Antoine (LR) n’a mobilisé que 4% des électeurs, contre 14,3% par Jean-François Luc (LR) en 2017.

Dimanche 19 juin, les électeurs du centre de Marseille devront donc trancher entre les candidats de l’union de la gauche et ceux de la majorité présidentielle.

