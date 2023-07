En cette période de forte affluence touristique dans le centre-ville de Marseille et afin d’assurer la protection des riverains et des commerçants dans cette zone, fortement impactés par les violences et dégradations lors de la semaine dernière, Frédérique Camilleri, préfète de police des Bouches-du-Rhône, a pris un arrêté interdisant toute manifestation ou rassemblement revendicatif de 10h00 à minuit ce samedi 8 juillet 2023 dans le périmètre compris entre le quai des Belges, le cours Jean Ballard, la rue Breteuil, la rue Saint Jacques, la rue Bel Air, le cours Lieutaud, le cours Garibaldi, le bd d’Athènes, rue des Dominicaines, rue Puvis de Chavannes, rue de Colbert, Place Sadi-Carnot, rue de la République et Quai des Belges.



« Pour concilier les impératifs de la liberté d’expression et du maintien de l’ordre public, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône a pris contact avec les organisateurs des manifestations déjà déclarées dans ce périmètre afin de travailler ensemble sur un nouvel itinéraire en dehors du centre-ville » précise la préfecture de police et observe qu’à l’issue, tous les organisateurs ont approuvé la modification d’itinéraire afin d’éviter le périmètre interdit. La préfète de police les remercie pour leur approche constructive. »

A l’appel de “l’Assemblée du 4 juillet contre les violences policières” une marche est organisée ce samedi 8 à 14h place Cadenat au départ de la Belle de mai.

Depuis le 27 juin, plus de 3 700 personnes ont été placées en garde à vue en lien avec ces émeutes, dont quelque 1 160 mineurs, selon des chiffres du ministère de l’Intérieur.

