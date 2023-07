Ce premier week-end de soldes d’été aura laissé un goût amer aux commerçants. Sur les trois dernières nuits d’émeutes à Marseille, 400 commerces de la cité phocéennes ont été pillés ou vandalisés, selon les estimations fournies par la Chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille Provence. Face à la catastrophe économique qui se profile, les représentants des collectivités et du monde économique se sont réunis lundi 3 juillet au matin à l’hôtel de Région. A cette occasion, la Région Sud et la Métropole Aix-Marseille Provence ont annoncé le lancement d’un fonds commun de 10 millions d’euros, abondé à parts égales par chacun, et intitulé « Solidarité commerces pillés. »

Ainsi, chaque commerce pillé pourra se voir alloué une aide financière de 10 000 euros, forfaitaire, sans critères, mais hors enseignes nationales. « Bien sûr, il faudra faire la distinction entre les commerces qui ont “simplement” eu leur vitrine cassée et ceux dont les stocks ont été dérobés » précise le président de la Région Sud Renaud Muselier. Ce fonds de 10 millions d’euros sera géré directement par la Chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille Provence. Prochainement, les Métropoles Toulon Provence Méditerranée et Nice Côte d’azur devraient également abonder au fonds.

Le président de la Région Sud, qui devait s’entretenir l’après-midi du 3 juillet avec le ministre de l’Economie Bruno Le Maire, n’exclut pas une aide financière supplémentaire de la part de l’Etat. « Une réponse nationale est indispensable », estime pour sa part la présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence Martine Vassal.

Lien utile : Emeutes : la CCI AMP mobilisée pour répondre face à la détresse des commerçants vandalisés

La devanture du magasin Lancel à Marseille, samedi matin( crédit : JFE / Gomet’)

Des négociations en cours avec les assureurs

L’aide ne devrait pas s’arrêter là. La CCI AMP dit être en discussion avec les assureurs, notamment via l’organisme France Assureurs. « Nous souhaitons qu’un expert soit mandaté pour chaque rue, plutôt qu’avoir un expert par assuré, afin de gagner en rapidité » détaille le président de la CCI Jean-Luc Chauvin. Il demande aussi à ce que les clauses d’exclusion de prise en charge qui peuvent être comprises dans certains contrats ne soient pas appliquées. La CCI travaille également en relation avec le Barreau de Marseille pour accompagner juridiquement les commerçants dans la lecture de leurs contrats d’assurance.

Enfin, des négociations seraient en cours avec les banques locales pour que ces dernières favorisent les crédit de trésorerie à taux zéro ou faible ou encore qu’elles reportent les échéances de remboursement des prêts.

Relancer le tourisme

Le fonds d’urgence de 10 millions d’euros est d’ores et déjà déclenché, mais les collectivités ne savent pas encore quand il prendra fin. Ce qui n’empêche pas de penser à la suite. « Après les émeutes de 2005, les territoires touchés ont vu leur tourisme fortement impacté. Au niveau régional, nous l’observons déjà avec l’annulation de la fête des Terrasses. Nous allons donc travailler pour faire revenir les touristes en centre-ville » affirme Renaud Muselier. La Région œuvrera pour cela au travers de son comité régional pour le tourisme (CRT).

Tensions politiques autour des aides aux commerçants



Malgré l’esprit de concorde que tentent d’afficher les responsables politiques face au drame qui touche les commerçants, la réunion qui s’est tenue ce 3 juillet a fait ressurgir des tensions. Renaud Muselier fustige ainsi l’initiative de la Ville de Marseille de lancer une aide de deux millions d’euros. « Le meilleur moyen d’aller vite, c’est qu’il n’y ait pas de doublon. […] Ils auraient pu abonder à notre fonds, on aurait eu 12 millions au lieu de dix … » déplore-t-il.



L’aide annoncé epar la municipalité entend cibler spécifiquement les réparations de vitrine et leur consolidation « pour 400 commerces marseillais identifiés dans toute la ville » affirme l’adjointe au commerce Rebecca Bernardi. Pour ce qui est de la mise en place concrète, l’adjoint à l’économie Laurent Lhardit précise que « les modalités techniques sont en cours d’élaboration et seront votées lors du prochain conseil municipal » ce vendredi 7 juillet. « Marseille a été la ville la plus touchée de la région. Il est normal que nous nous venions en aide à nos commerces », ajoute l’élu. La municipalité propose en outre de verser des subventions aux associations de commerçants et la création, également en lien avec France Assureurs, d’une cellule d’accompagnement matérielle et administrative des commerçants pour les aider dans leurs démarches d’assurance.

Liens utiles :



> Plus d’informations sur le site de la CCIAMP

> Après trois nuits d’émeutes, Marseille entre stupeur et colère

> Notre rubrique économie