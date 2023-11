Le dispositif « Sud Prêt Climat », destiné à accompagner les TPE-PME dans leur transition écologique a été lancé le 15 novembre 2023 depuis les locaux de la société Corania aux Pennes-Mirabeau, par Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et par le directeur général de BPI France, Nicolas Dufourcq. Ce dispositif permettra d’accorder plus de 10 millions d’euros de financement à des TPE/PME, avec l’objectif de soutenir près de 500 entreprises régionales d’ici 2024.

Ce prêt à taux bonifié compris entre 10 000 € et 300 000 € sur cinq à sept ans sera accompagné d’un différé d’amortissement en capital de 1 à 2 ans. Un cofinancement bancaire de même montant sera obligatoire. Les chefs d’entreprise doivent déposer leurs demandes de prêt en ligne via une plateforme dédiée.

Ce lancement correspond au dixième anniversaire de la coopération renforcée entre BPI France et la Région Sud. « Ces 10 années, déclarent les partenaires, ont permis à la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et à BPI France de construire un partenariat profond en matière de financement (Prêts Rebond et lancement du Sud Prêt Climat), de soutien à l’innovation , de garantie et d’accompagnement. Ce travail conjoint a en outre permis aux entreprises de bénéficier de dispositifs de soutien renforcé durant la crise du Covid-19, à l’image des Prêts Rebond, grâce aux fonds européens Feder dont la Région est autorité de gestion. Ainsi, plus de 2 100 entreprises ont été soutenues pour 364 M€ de financements dans le cadre du partenariat entre BPI France et la Région Sud. Le montant des soutiens annuels adossés au partenariat a été multiplié par 37 en 10 ans. »

