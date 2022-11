Share on Facebook

Le site de 25 hectares de la gare du Canet, cédé par la SCNF en janvier 2022 à l’aménageur Euromediterranée, laissera bientôt place au grand parc urbain « Les Aygalades » de Bougainville à Gèze (15e). Programmée en 2024, la fermeture de cette gare de fret ferroviaire implique une réorganisation des flux de marchandises pour assurer la logistique du port de Marseille-Fos. Une concertation publique s’ouvre du 16 novembre jusqu’au 20 décembre pour récolter les avis des habitants sur la requalification des activités envisagée par le port de Marseille-Fos et SNCF Réseau.

Deux aménagements principaux sont portés en concertation ce mercredi 16 novembre 2022. D’une part, le projet prévoit que les trafics maritimes et continentaux – à destination de Marseille et de l’est du département – soient traités dans le port avec la remise en service du raccordement du terminal de Mourepiane. D’autre part, le document propose d’adapter la capacité du faisceau ferroviaire, en ajoutant deux lignes de chemin de fer, pour le changement du terminal maritime Med Europe (bassins est).

En complément de ces deux zones portuaires, les trafics continentaux seront reportés sur la plateforme logistique de Clésud, située sur les communes de Grans et Miramas, au nord du département. Si ce projet est accepté, ce chantier de transport combiné deviendra le plus important de la région avec un trafic de 167 000 conteneurs. Entre 2024 et 2025, la gare d’Arenc sera utilisée pour assurer le fret ferroviaire des bassins Est du port.

Avec cette réorganisation, le port de Marseille-Fos défend un projet qui « rationalise le fret ferroviaire entrant dans Marseille et évite le grand nombre de camions actuels repartant du Canet vers l’Ouest du département en traversant le Nord de la ville », peut-on lire sur une page du site, dédiée à la pédagogie du projet. En favorisant le report modal vers le ferroviaire, le port de Marseille-Fos veut s’inscrire dans les objectifs nationaux de neutralité carbone à horizon 2030.

