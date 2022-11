Share on Facebook

Thalie Moliner, fondatrice de Calanque Swimwear, a souhaité faire les choses à sa façon. Depuis un an, la jeune marseillaise propose une collection de shorts de bain pour hommes, réalisés à partir de déchets plastiques marins recyclés.

Thalie Moliner (Crédit Gomet’

Amatrice de plongée sous-marine mais surtout passionnée de design textile, c’est en constatant « un véritable manque sur le marché du prêt-à-porter masculin » que l’idée de créer cette entreprise s’est développée. Aujourd’hui elle l’invitée de la Data Room, notre web-série vidéo réalisée en partenariat avec le cabinet Crowe Ficorec. Thalie ouvre ainsi la saison 3 de Data Room en dévoilant son plan son plan de marche pour les prochains. L’un de ses objectifs est de vendre ses magnifiques shorts à l’export.

Matthieu Capuono, directeur associé de Crowe Ficorec, expert comptable et commissaire aux comptes, apporte comme à chaque fois, ses conseils à l’heure où Calanque Swimwear aborde un tournant « très excitant » de sa courte histoire. Data Room, c’est le check up de la start-up avant le grand décollage. Go !

Matthieu Capuono (Crédit Gomet’)

