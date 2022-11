La piste cyclable, dernière phase des travaux de réhabilitation de la rue Breteuil, aurait dû être livrée à la Toussaint, selon le calendrier établi par la mairie de secteur. Alors que de nouveaux aménagements de sécurisation de la voirie viennent d’être réalisés par les services de la Métropole Aix-Marseille dans la portion haute de la rue Breteuil, le maire (Printemps Marseillais) du 6/8 Pierre Benarroche (Printemps Marseillais), qui réclamait ces travaux depuis mai, s’estime « insatisfait » et réclame leur reprise.

Pourquoi n’êtes-vous pas satisfait des travaux réalisés rue Breteuil ?

Pierre Benarroche : Nous demandions une sécurisation de la voirie au niveau des écoles Breteuil et Guadeloupe pour faire en sorte que la circulation soit ralentie. Or, le plateau traversant installé dernièrement par la Métropole ne le permet pas, car il est situé au niveau de l’école. Par conséquent, au moment où la voiture commence à ralentir, elle peut déjà avoir écrasé un parent ou un enfant. La circulation n’est pas du tout ralentie : elle est même accélérée en raison d’un nouveau revêtement de la route tout lisse. Il fallait que le plateau traversant soit situé à minima au carrefour Dragon-Breteuil, avant l’école. En outre, il me semble que deux plateaux traversants auraient été plus judicieux pour freiner la circulation au lieu d’un seul.

« La demande initiale était de ralentir la circulation aux abords des écoles. Nous constatons que ce n’est pas le cas » Pierre Benarroche

Je me suis rendu devant l’école Breteuil le 10 novembre avec d’autres élus de la mairie de secteur et de la mairie centrale, où j’ai été interpelé par les parents d’élèves et la directrice. La situation est la même pour l’école Guadeloupe. Nous avons donc saisi la Métropole par courrier.

Et que vous a-t-elle répondu ?

P.B : Pour l’instant, nous n’avons pas encore de réponse officielle. Officieusement, les services métropolitains rejettent la responsabilité sur l’entreprise qui a réalisé les aménagements.

« Contrairement aux rumeurs, nous n’avons pas abandonné le projet de piste cyclable en sens montant » Pierre Benarroche

Où en sont les autres aménagements qui étaient prévus ? Le rétrécissement de la route à une voie pour les voitures, la piste cyclable que vous annonciez prête pour la Toussaint …

P.B : L’élargissement du parvis devant l’école Breteuil a certes été réalisé durant l’été. La sécurisation de la voirie correspond à la deuxième phase des travaux, avant la troisième phase qui comprend la création de la piste cyclable en sens montant. Je tiens à le dire : nous n’avons pas renoncé à ce projet, contrairement aux rumeurs que j’ai pu entendre. Mais ça ne pourra pas avancer tant que nous ne serons pas d’accord sur la deuxième phase de travaux.

Le plateau traversant a été installé pile devant l’entrée de l’école et ne permet pas de ralentir avant (crédit : JRG / Gomet’)

Nous relançons régulièrement la Métropole sur l’avancement de ces sujets mais comme pour d’autres la communication passe mal… Les travaux se font petit à petit : la première phase pendant les vacances d’été, la seconde a été faite durant les congés de la Toussaint. Et nous sommes dans le flou pour la troisième phase. Bien sûr, nous aurions préféré livrer un équipement complet car cela marque plus les esprits…

