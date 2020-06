Share on Facebook

Le festival de Hyères promeut la jeune création dans le domaine de la mode, de la photographie et des accessoires de mode. Annoncé pour avril 2020 avant la crise du Coronavrius, le festival a reporté ses dates : il se tiendra du 15 au 19 octobre 2020. Ses expositions sont prolongées jusqu’au 24 novembre au sein de la somptueuse Villa Noailles et dans plusieurs lieux de la ville de Hyères.

Fidèle à elle-même, la programmation reste articulée autour des trois concours : la mode présidée par Jonathan Anderson (créateur et directeur artistique de Loewe) ; la photographie par Paolo Roversi (photographe de mode) et les accessoires de mode par Hubert Barrère (créateur, brodeur et corsetier pour des maisons de Luxe).

Ce prestigieux jury choisira parmi dix stylistes, dix photographes et dix créateurs d’accessoires de mode pour ces trois lauréats. Une bouffée d’art pour l’automne à ne pas manquer !

La Villa Noailles est réouverte depuis le 15 mai 2020

