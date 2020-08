Share on Facebook

Michèle Rubirola, la maire de Marseille, et Martine Vassal, la présidente du Département et de la Métropole, étaient à l’unisson dans l’amphi de l’IHU Méditerranée Infection jeudi 27 août pour dénoncer l’absence de concertation du gouvernement (lire notre précédent article) en amont des décisions prises dans la lutte contre le Covid à Marseille. Des critiques que le ministre de la Santé a peu apprécié. En visite le jour même à Marseille (visite à l’ARS et d’un centre de test). Dans un tweet il insiste d’abord sur la nécessité de travailler ensemble.

À @marseille, je suis venu auprès des élus & des professionnels mobilisés pour lutter contre la propagation du #COVID19 dans les Bouches-du-Rhône.

La situation épidémique impose des contraintes & un effort à chacun. Mais c’est ensemble que nous arriverons à inverser la tendance. — Olivier Véran (@olivierveran) August 27, 2020

Puis lors d’un rapide point presse, il réagit plus sèchement dans des propos rapportés par La Marseillaise : «Vous savez, je pourrais faire de la politique. C’est très facile. Je ne suis pas venu pour ça. Madame Vassal, Madame Rubirola, je les ai eues au téléphone il y a 15 jours, Madame Rubirola encore il y a quelques jours alors que j’étais en Lozère [le 21 août, Ndlr], elle venait de sortir de réunion de concertation. Nous avons imaginé ensemble les moyens et l’aide que l’État pourrait apporter, donc elle est parfaitement au courant.»

