La start-up Neptech, basée dans la pépinière Cleantech sur le Technopôle de l’Arbois, veut relancer les voies d’eau comme des zones de transports urbains. Comment ? Avec des catamarans qu’il fabrique. Ils sont zéro émission grâce à une propulsion électro-hydrogène.



Les futurs clients sont les acteurs touristiques et de mobilités urbaines. Neptech créée en 2020 emploie aujourd’hui six personnes et veut mettre en service son premier bateau fin 2023. Une phase de levée de fonds de deux millions d’euros est en cours. Tanguy Goetz le P-dg et co-fondateur de Neptech est l’invité de la Data Room. Il présente son activité et interroge notre expert Matthieu Capuono, le directeur associé du cabinet Crowe Ficorec. Go !

