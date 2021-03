Provence Promotion, l’agence d’attractivité du territoire rattachée à la Métropole Aix-Marseille-Provence, compte attirer l’attention des investisseurs émiratis et internationaux lors des French Business Days UAE-France du 22 au 24 mars. Pour les convaincre, l’agence va mettre en lumière l’attractivité économique du territoire à travers les trois leitmotiv de l’Exposition 2020 Dubaï UAE à partir du 1er septembre : l’opportunité « libérer notre potentiel », la mobilité « créer des liens plus intelligents et plus forts » et la durabilité « vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure ».

Provence Promotion compte apporter des réponses à ces enjeux grâce à l’expertise du Port Marseille-Fos et de DP World, leader mondial de la manutention portuaire. C’est dans un timing stratégique que ces deux institutions prendront la parole, puisque l’Expo 2020 Dubaï UAE souhaite attirer 25 millions de visiteurs entre le 1er septembre 2021 et le 1er mars 2022.

Quels sont les enjeux de l’Exposition Universelle à Dubaï pour Marseille ?

Les French Business Days Dubai sont l’occasion de mettre en avant les volontés d’expansion de la Métropole Aix-Marseille. D’une part, le Port de Marseille-Fos interviendra au sujet de l’accélération du développement du trafic maritime entre le Moyen-Orient et l’Europe, deux hubs mondiaux stratégiques en termes d’échanges commerciaux.

D’autre part, le leader mondial de la manutention portuaire, DP World, témoignera également pour présenter son initiative conjointe « PortSynergy » au Port en collaboration avec le mastaudon CMA CGM, 3ème armateur mondial. Ce dernier, qui investit massivement dans une démarche responsable avec le développement de sa flotte de navires propulsés au GNL, et qui bénéficie des infrastructures du port de Marseille Fos, véritable hub méditerranéen du GNL, a par ailleurs récemment lancé son activité dans le fret aérien- Air Cargo – opéré depuis l’aéroport de Marseille-Provence dont un des atouts reconnus est l’équilibre entre trafic fret-passager et trafic business-loisir. De quoi accélérer l’ouverture d’une ligne aérienne directe avec Dubaï.



A droite : Pavillon durabilité / A gauche : Pavillon mobilité (Crédit : Expo 2020 Dubaï)

Repères



Provence Promotion



65 entreprises accompagnées

1356 emplois générés

23 salariés



Exposition Universelle de Dubaï



Le plus grand événement jamais organisé dans le monde arabe

4,38 kilomètres carrés d’espace événementiel

25 millions de visiteurs attendus

190 pays participants

60 événements/jour



Liens utiles :



> Provence Promotion vise les 65 implantations d’entreprises en 2021

> Provence Promotion en bonne place pour attirer les entreprises chinoises