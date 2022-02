Une école de vélo à la Plaine pour cet été

Une école de vélo doit ouvrir ses portes dans le quartier de la Plaine à Marseille (5e) d’ici cet été. C’est en tout cas ce qu’annonce le maire de secteur Didier Jau, lui aussi fervent défenseur de la petite reine, dans une interview à nos confrères de La Provence. Contacté par Gomet’, l’intéressé confirme la mise en place de cours de vélo sur la place Jean Jaurès « entre Pâques et cet été » afin d’apprendre aux petits Marseillais à faire du vélo en toute sécurité, mais aussi de permettre aux adultes de « se remettre en selle ». Concrètement, la mairie de secteur fera appel à une association pour dispenser ces cours. Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé pour sélectionner ladite structure associative. Des obstacles se dressent cependant : Didier Jau déplore ainsi la manque d’infrastructures vélo, mais aussi « l’absence de bornes rétractables que la Soleam aurait dû installer » pour empêcher l’accès de la place aux voitures.

Présidentielle : forte mobilisation de la droite locale derrière Pécresse (LR)

Un parrainage de plus pour Valérie Pécresse (LR). La nouvelle maire d’Aix-en-Provence, Sophie Joissains, annonce lundi 31 janvier dans un communiqué qu’elle soutiendra la candidate de la droite pour la prochaine élection présidentielle, en avril 2022. « J’ai confiance en Valérie Pécresse, en sa détermination de femme et son expérience d’élue locale. Elle gère la Région Île-de-France de main de maître et a respecté ses engagements vis-à-vis de la Ville d’Aix-en-Provence, lorsqu’elle était ministre (ndlr : de l’Enseignement supérieur puis du Budget, sous Nicolas Sarkozy) », déclare Sophie Joissains. À l’instar de la maire d’Aix, les députés LR des Bouches-du-Rhône Bernard Deflesselles, Eric Diard, Julien Ravier, Bernard Reynès, Guy Teissier, les sénateurs Valérie Boyer et Stéphane Le Rudulier ainsi que Sarah Boualem, vice-présidente du territoire Marseille Provence, « affirment leur unité autour de la candidate Les Républicains à l’élection présidentielle, Valérie Pécresse », apprend Gomet’ via un communiqué.

Le PCF 13 apporte son soutien à Olivier Mateu (CGT), convoqué par la gendarmerie de Gardanne

Le secrétaire départemental PCF 13, Jérémy Bacchi, réagit à la convocation à la gendarmerie d’Olivier Mateu, le secrétaire de l’union départementale CGT des Bouches-du-Rhône. « Je viens d’apprendre avec stupéfaction qu’Olivier Mateu était convoqué à la gendarmerie de Gardanne ce jeudi 3 février », s’étonne le sénateur des Bouches-du-Rhône dans un communiqué. Plusieurs syndicats et 2500 salariés ont défilé le 27 janvier dans les rues de Marseille pour réclamer une hausse des salaires. « Convoqué pour avoir défendu les salariés, leur usine et leur savoir-faire, parce qu’il défend l’emploi et a osé s’opposer au patronat. C’est une atteinte aux libertés syndicales, au droit de revendiquer », s’insurge Jérémy Bacchi. « S’attaquer au secrétaire général de la CGT 13, c’est s’attaquer à tous les travailleurs », ajoute le sénateur. Il appelle « l’ensemble des communistes des Bouches-du-Rhône à se rendre disponibles et à être présents jeudi 3 février à 9h45 à la centrale de Gardanne pour apporter notre soutien à Olivier Mateu et à tous les salariés en lutte ».

Le ministère de l’Intérieur lance un « portail d’accompagnement » pour les élections 2022

À l’approches de l’élection présidentielle et des législatives 2022, le ministère de l’Intérieur met à la disposition des électeurs et des candidats un portail internet. Cet outil en ligne doit accompagner les citoyens français « dans les différentes démarches électorales et dans la compréhension (du scrutin) ». Le portail permet également de suivre le calendrier, les modalités et les résultats des élections d’avril et de juin 2022.

La majorité présidentielle se met en marche

La majorité présidentielle (LREM, MoDem, Agir, Horizons…) a lancé le 27 janvier une nouvelle étape de sa campagne intitulée « avec vous ». Elle s’incarne par un site web, une affiche et une campagne de tractage. « Avec vous a pour objectif de mettre en lumière des portraits et parcours de vie de Français », renseigne un communiqué du groupe. Au total, 140 000 affiches et 500 000 tracts seront distribués partout en France. Pour l’heure, Emmanuel Macron, attendu à Marseille le 7 ou 8 février, n’est pas encore candidat. Plusieurs opérations de tractage sont prévues dans le département des Bouches-du-Rhône :