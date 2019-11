[9h, Vitrolles, ZA Anjoly] Visite du site Lesieur de Vitrolles organisé par la CCI Marseille Provence. Le site Lesieur de Vitrolles, entreprise agroalimentaire française créée en 1908, est spécialisé dans la production d’huiles végétales dites « à goût » (huiles d’olive, de pépin de raisin, assemblages d’huiles) de marques Lesieur Huile d’Olive et Puget, le stockage et la logistique sur l’ensemble du sud-est de la France.

[9h, Marseille, WTC Marseille Provence] « France IndiaBusiness Days » une 4e édition, des entreprises, des experts et des décideurs indiens et français, autour d’ateliers, de conférences, et de visites de sites pour les entreprises indiennes. Ces rencontres économiques sont organisées par le Business Club France Inde. L’invité d’honneur 2019 est l’état du Gujarat, un des états les plus prospères de l’Inde. Les thèmes abordés seront ceux du tourisme et des croisières, des infrastructures et de la logistique portuaire, de l’agro-alimentaire, et enfin du numérique.

[11h00, Marseille, Hôtel de Ville] Quelques jours avant les premiers matches de la saison des deux plus grandes compétitions de rugby européennes, la Champions Cup et la Challenge Cup, la Ville de Marseille présentera officiellement, aux côtés de l’European Professional Club Rugby, ces compétitions dont les finales auront lieu dans le stade mythique de Marseille devant plus de 67 000 supporteurs, le vendredi 22 et samedi 23 mai 2020.

[15h30, Paris, Siège des Républicains] Réunion en présence du président des Républicains, Christian Jacob, des parlementaires LR des Bouches-du-Rhône, deJean-Claude Gaudin et Renaud Muselier, et des deux candidats à l’investiture du parti pour les prochaines municipales à Marseille : Bruno Gilles et Martine Vassal.

[18h – Marseille – Amu] Aix-Marseille Université (AMU) honore 15 étudiants issus de ses 12 écoles doctorales, reconnus pour l’excellence de leurs travaux de recherche et de leur thèse soutenue en 2018. En présence de Pierre Chiappetta, vice-président Recherche, et de Mossadek Talby, directeur du Collège Doctoral, Tom Mébarki, doctorant en musicologie d’Aix-Marseille Université, 3ème prix de la finale internationale 2019 de « Ma Thèse en 180 secondes » sera l’invité d’honneur de la cérémonie et présentera sa thèse « La folie organisée dans l’Opéra du buffa rossinïen. Vers une transhistoire du son »