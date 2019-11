À partir de Janvier 2020, Rémi et Inés deux ingénieurs en énergies renouvelables et anthropologue de formation parcourront l’Afrique de l’Est, afin de développer le projet intitulé Africa(low) tech qui se présentera sous la forme d’un carnet dessiné de vulgarisation scientifique.

« Il s’agira de mettre en valeur et en couleur des savoir-faire socio-culturels locaux qui s’avèrent être une réelle solution alternative aux enjeux préoccupants que le monde connaît aujourd’hui. Rémi et Inès comptent ainsi sensibiliser un large public aux questions sociales et environnementales prégnantes et inspirer le développement de solutions « low tech » à adapter sous nos contrées » expliquent-ils dans un communiqué.

Rémy et Inés, les deux ingénieurs à l’origine du projet Africa (low) tech

À chaque étape de leur voyage, le duo réalisera des entretiens avec les acteurs de la low-tech (inventeurs, fabricants, usagers…), afin de documenter et illustrer leurs savoir-faire. Le carnet comportera des analyses contextuelles, portraits de vie, descriptions technologiques et illustrations.

Afin de financer ce projet graphique sur les solutions alternatives développées à travers le continent africain et de sensibiliser le plus grand nombre à leur retour en France, les deux ingénieurs ont ouvert une collecte de fond sur la plateforme Gofundme.