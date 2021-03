Lundi 22

11h – Mairie de Belcodène – Conférence de presse. Lancement de l’opération de la commune Zéro déchet, avec une dotation de poules et d’un kit zéro déchet offert aux habitants au Pays d’Aubagne et de l’Étoile. Par M. Serge Perottino.

Mercredi 24

9h30 – Istres – Visite et discours. Signature des conventions de partenariat : visite guidée et commentée des installations du Pôle Formation UIMM SUD puis discours, signature et échanges. Avec M. Pascal Blain, M. Thierry Chaumont, M. Daniel Sfecci et M. Jean-Pierre Dos Santos.

Hall aéronautique du Pôle Formation, UIMM Sud 8, chemin de Capeau, 13800 Istres.

19h – Bouches-du-Rhône – Visio-afterwork. Moment convivial et interactif avec Monica Michel, députée des Bouches-du-Rhône : actions menées et actualités du moment. Inscriptions ici et informations sur l’événement.

Jeudi 25

10h – 17h – Marseille – Concours et remise de prix en ligne. Le Concours DD en Trans’, porté par Aix-Marseille Université, est constitué de 2 catégories qui expriment les terrains d’expérience du développement durable : actions AMU et actions locales qui touchent au territoire. Remise des prix à 16h en live.

Informations sur l’événement où le lien de transcription sera à retrouver. Page Facebook du concours.

11h – La Coque, Marseille – Présentation en présentiel et visioconférence. Présentation de l’édition 2021 du Salon ESS Sud, le Salon des Achats responsables et de l’économie d’avenir. L’événement s’adresse aux entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire, aux acheteurs et décideurs de la région. Avec Denis Philippe, Président de la CRESS Paca. Adresse de connexion avec mot de passe. La Coque (Place Basse, Place Henri Verneuil – 13002 Marseille)



Pour information : le salon ESS Sud se tiendra le 13 avril 2021 en 100% digital.

Jeudi 25 et vendredi 26

25 et 26 mars – Marseille – Escape game en ligne. En équipe mixte et pluridisciplinaire, les étudiants d’Aix-Marseille-Université auront 8 heures pour vivre un an d’entrepreneuriat. L’objectif est de découvrir le travail d’entrepreneur.

Informations ici et inscriptions ici.