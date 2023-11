La Région Sud organise sa 5e convention annuelle des maires lundi 13 novembre à Marseille au Palais de congrès au Parc Chanot. Le thème central cette année est « La sécurité, notre priorité commune ! »

Le rendez-vous auquel assistent plusieurs centaines de maires et de la région se tiendra en présence du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Il sera aux côtés de Renaud Muselier, le président de la Région Provence Alpes Côte d’Azur pour un discours de clôture annoncé à 12h.

Christian Estrosi, président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, maire de Nice, président de la Métropole Nice-Côte d’Azur, David Gehant, Vice-Président en charge de l’aménagement du territoire, de l’aide aux communes et aux intercommunalités, Georges Cristiani, conseiller régional délégué aux relations avec les communes et des élus de la majorité régionale seront aussi présents tout comme Didier Migaud, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ce dernier interviendra lors d’une parole d’expert à 10h.

Le programme des tables-rondes :



10 h 30 : « Faire de la Région Sud, une région sûre » en présence de Véronique Borre, vice-présidente, en charge de la Sécurité, de la défense, du soutien aux forces de l’ordre et de l’innovation pour une région apaisée, Frédéric Veaux, directeur général de la police nationale (DGPN), du général de corps d’armée Arnaud Browaëys, commandant la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud, Rudy Manna, porte-parole national et zonal du syndicat Alliance, Arnaud Murgia, maire de Briançon et président de la Communauté de communes du Briançonnais, Kevin Polizzi, président Groupe Unitel



11 h 15 : « Dérèglement climatique, comment faire face aux risques ? » en présence de François de Canson, vice-président, en charge du développement économique, de l’attractivité, du tourisme et de la prévention des risques majeurs, président d’ADN Tourisme, président du Comité Régional de Tourisme, Jean-Yves Noisette, chef d’État-Major Interministériel de la Zone de défense et de sécurité Sud, Grégory Allione, directeur de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP), Ghislaine Verrhiest-Leblanc, directrice générale de l’Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques (AFPCNT), Thierry Bongiorno, maire de Gonfaron, Louis Bodin, météorologue.

