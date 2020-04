Mardi 14 avril

11h : conférence virtuelle d’Africalink sur «La résilience en tant de crise, ou l’apanage des entrepreneurs » par Emmanuelle Duez. Inscription ici.

14h30 : Web-conférence de l’Adie sur «Est-ce obligatoire d’assurer mon entreprise ? ». Inscription gratuite ici.

17h : Facebook Live organisé par l’UPE 13 avec Laurent Neyer, président de la Direccte Paca, pour présenter les mesures prises dans le contexte du Covid-19 et répondre en direct aux questions. Rendez-vous sur la page Facebook de l’UPE 13.

Mercredi 15 avril

16h : Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, le Medef Sud propose d’assister à une série de webinaires avec les représentants des principales institutions publiques qui ont mis en place des mesures d’accompagnement pour les entreprises. Cette semaine, l’invité est Enrico Letta, ancien Premier ministre italien.

Jeudi 16 avril

10h : émission «Des 0 et des 1» de Céline Souliers, directrice de l’Incubateur Belle de Mai, pour parler des usages des nouvelles technologies pendant la crise, à retrouver sur Radio JM (90.5) ou en podcast.

11h : webinaire du CRA (Cédants et repreneurs d’affaires) «Covid-19, le jour d’après » présent par Guillaume David , avocat, Calinaud david Avocats et Guillaume Ferron, expert-comptable, Adecia Experts-comptables. Inscriptions ici.

14h : Web-conférence de l’Adie sur «Bien préparer sa demande de micro-crédit ». Inscription gratuite ici.

Vendredi 17 avril

11h : Les entreprises face à la crise. Débat en ligne organisé par Gomet’ en partenariat avec le cabinet de conseils et d’expertises comptables Crowe Ficorec en présence de Matthieu Capuono, directeur associé de Crowe Ficorec, de Marie Tors, cofondatrice et CEO de la start-up Graffiti, de Philippe Veran, cofondateur et CEO de Biotech Dental et du groupe Upperside Capital Partners, et de Laurent Gonzalez, le responsable marché entreprises, économie sociale et institutionnels à la direction du développement de la Caisse d’épargne Cepac. Inscription obligatoire : contact@gomet.net Plus d’informations sur le débat dans notre présentation.