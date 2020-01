16h – Marseille, Palais de la Bourse. Microsoft France et Sopra Steria s’associent à la CCI Métropolitaine Aix Marseille Provence pour la création d’un lab sur l’Intelligence Artificielle. Dans le cadre de l’ambition commune autour de l’Intelligence Artificielle (IA) sur le territoire, la CCI Métropolitaine Aix Marseille Provence et ses partenaires lancent la première brique d’un ambitieux projet avec la création d’un laboratoire d’expérimentations des usages de l’IA. Avec la participation de Jean-Luc Chauvin, président de la CCI Métropolitaine Aix Marseille Provence, Fabrice Coquio, président d’Interxion France, Laurence Lafont, directrice exécutive et membre du comité exécutif de Microsoft France Caroline Lébrard, directrice conseil région Méditerranée de Sopra Steria et Nathalie Dumas, élue et conseillère auprès du Président de la CCI Métropolitaine Aix Marseille Provence. Autour d’un débat animé par Emmanuelle Leneuf, fondatrice et CEO du @Flashtweet.