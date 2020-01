Après l’entrée à son capital du japonais Itochu, le Marseillais Traxens poursuit son développement en Asie. Le groupe spécialisé dans les technologies de suivi de conteneurs annonce le 6 janvier 2020 l’ouverture d’un nouveau bureau à Shenzen, en Chine. Il s’agit de son premier site ouvert à l’étranger et le choix de la Chine est éminemment stratégique pour l’entreprise : « La connectivité et le big data sont deux technologies majeures qui permettent l’utilisation de solutions de suivi des conteneurs intelligents », déclare Jacques Delort, le directeur général de Traxens.

« La Chine jouera un rôle clé dans le développement mondial de la 5G, de l’IoT et du big data » Jacques Delort

« La Chine jouera un rôle clé dans le développement mondial de la 5G, de l’IoT et du big data. Nous avons de plus en plus de clients dans cette région où s’opèrent des développements technologiques majeurs, il est donc vital pour Traxens d’être proche de ces clients et de faire partie de cet écosystème technologique », poursuit le dirigeant.

Un spécialiste de l’Asie pour diriger le bureau chinois

Ce premier bureau à l’international sera dirigé par Vincent Gu, qui est nommé directeur général pour la zone Asie-Pacifique. Il a précédemment travaillé avec de grandes entreprises privées et publiques et a également occupé les postes de vice-président chez Innofidei et d’associé principal chez Cybernaut Invest.

Traxens a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 2,2 millions d’euros revendique un carnet de commandes de quelque 30 millions d’euros. La société, fondée par Michel Fallah en 2012, a réalisé cet été une levée de fonds de 20 millions d’euros grâce à laquelle elle devrait atteindre les 100 000 conteneurs équipés de sa solution d’ici la fin de l’année.

