C’était il y a trois mois maintenant. A Paris, des étudiants et intermittents commencent à occuper le théâtre de l’Odéon pour exprimer leurs revendications. Un mouvement qui se propage partout en France. A Marseille aussi, La Criée ne tarde pas à être occupée à son tour dès le 15 mars par des étudiants, intermittents du spectacle, professionnels du secteurs etc. Aujourd’hui bloquée par cette occupation, la directrice du théâtre Macha Makeïeff et ses équipes annoncent à regret l’impossibilité de rouvrir les portes de La Criée pour la reprise des représentations : « La réouverture de La Criée n’aura pas lieu comme autorisée et souhaitée en raison d’une occupation du théâtre et du blocage du grand plateau », annonce un communiqué du 27 mai.

Pourtant, aux débuts du mouvement, ce dernier est toléré voire applaudi par les théâtres et plus largement par le secteur culturel, fortement touché lui aussi par les restrictions sanitaires. « Au début de l’occupation, nous avons constaté l’existence de revendications communes avec les occupants : demande du retrait de la réforme de l’assurance chômage, demande de prolongation de l’année blanche pour les intermittents du spectacle ; et bien sûr réouverture des lieux de culture dont les protocoles sanitaires ont toujours été exemplaires », écrivent Macha Makeïeff et l’équipe de La Criée.

Un processus de discussion engagé avec la Ville de Marseille et le Ministère de la culture

Alors que les lieux culturels sont autorisés à rouvrir depuis le 19 mai, les revendications des occupants et du théâtre ne semblent plus converger. Dans un communiqué du 10 mai, les occupants expriment leur refus de quitter les lieux : « nous tiendrons tant que nos revendications n’auront pas obtenu gain de cause. Pas de réouverture sans réouverture des droits sociaux », martèlent-ils. Ils réclament également « une solidarité concrète, effective, par le geste et non par la voix ».

C’est un nouveau coup dur pour le théâtre marseillais, qui a déjà dû annuler une grande partie de sa programmation : « nous sommes contraints d’annuler le concert de Pierre Goy & Liana Mosca prévu le 1er juin (concert reporté la saison prochaine) et les représentations de Winterreise d’Angelin Preljocaj initialement prévues les 4, 5 et 6 juin prochains », prévient le communiqué du théâtre.

Le théâtre de La Criée et la Ville de Marseille ont engagé un processus de discussion avec les occupants, initié par le Ministère de la culture, pour tenter de débloquer la situation. « Nous espérons une solution qui permette la réouverture prochaine du théâtre, et également aux revendications de trouver de nouvelles formes d’expression. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation dans les meilleurs délais et avons hâte de voir les scènes à nouveau éclairées et de vous retrouver », conclut La Criée « empêchée.»

Liens utiles :

> « Le Quai des étudiants » à La Criée : un moment d’évasion

> Retrouvez l’actualité de La Criée dans les archives de Gomet’