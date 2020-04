Nous poursuivons notre tour du monde par un saut en Asie du Sud-Est où nous retrouvons Laurence Marcout. Elle vit au large de la Chine, sur l’île de Taïwan (23 millions d’habitants), depuis 1992 et travaille aujourd’hui dans le secteur cosmétiques. Elle est en charge pour sa société de gérer les relations avec les investisseurs étrangers.



Laurence nous raconte ici la gestion très stricte de la crise sanitaire du coronavirus par les autorités locales. « Les Taïwanais ont confiance dans leurs autorités sanitaires. Tout le monde porte un masque partout. Il est obligatoire dans les lieux publics et transports. Le gouvernement a organisé leur rationnement et leur distribution très tôt. » Les règles de confinement pour les personnes venues de l’étranger ou malades sont particulièrement sévères et les amendes peuvent s’élever jusqu’à 30 000 euros en cas de non respect.

« Les Taïwanais sont très attentifs à ne pas mettre autrui en danger »

Autre précaution encore inimaginable en France : « on nous prend la température aux entrées de tous les commerces, immeubles d’habitation, bâtiments administratifs… Et qu’il y a des distributeurs d’alcool à 75 degrés partout. Mais le plus important est que les cas potentiels sont suivis de très près et les tests qui coûtent12 euros sont pris en charge par la sécu. » Laurence Marcout observe que « les Taïwanais sont très attentifs à ne pas mettre autrui en danger.»

Merci à Laurence pour son témoignage enregistré depuis Taipei (2,5 millions d’habitants) mardi 7 avril 2020.