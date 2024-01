Share on Facebook

Sur son compte X (ex-Twitter), la Préfecture de région Provence-Alpes-Côte d’azur et des Bouches-du-Rhône informe que la L2 est provisoirement fermée dans les deux sens de circulation en raison d’une panne du système informatique du gestionnaire de la L2. La Préfecture demande d’éviter le secteur.

⚠️ Suite à une panne du système informatique du gestionnaire de la L2, le tunnel est provisoirement fermé dans les 2 sens de circulation.



❌Évitez le secteur



ℹ️ Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation. — Préfet de la région PACA et des Bouches-du-Rhône (@Prefet13) January 31, 2024

Opération escargot à Arles

Cette panne informatique perturbe encore davantage le trafic, déjà saturé en raison d’un mouvement de contestation des agriculteurs et VTC depuis le début de la semaine. Dans son dernier point de situation à 9h (voir en document source), la Préfecture prévient que l’opération escargot entamée ce matin du côté d’Arles, sur la N113, RD570 et la RD570N et conseille d’éviter de circuler dans ce secteur.

Un blocage est toujours en place sur l’A7 au niveau d’Avignon Sud et sur l’A8 au niveau du péage « La Barque. »

Document source : le point de situation de la Préfecture

