« Le Récif », nouvel espace de coworking et de collaboration dédié à la biodiversité et à l’économie régénérative, va ouvrir ses portes début mars au 68 rue Sainte, au-dessus du cours Honoré d’Estienne d’Orves (1er). « Je récupère les clés au 1er février », nous glisse Olivier Rovellotti, co-porteur du projet, et président de la société marseillaise Natural Solutions. Trois formules mensuelles, avec plus ou moins d’avantages, sont disponibles à la carte : fixe (250 euros), flex (150 euros) et super flex (50 euros).



Une dizaines de structures sont déjà inscrites. L’Observatoire du plancton, ou encore la toute nouvelle antenne Open Lande Marseille, comptent parmi les « acteurs du vivant et de l’environnement » qui prendront place, d’ici quelques semaines, au sein du coworking. Cet espace de 250 m² loué par le cabinet marseillais Laugier-Fine pourra accueillir, à terme, près de 20 structures. Sur place, Fanny Havas (ex-La Ruche) sera en charge de l’animation.

Composé d’ateliers et de bureaux, le Récif prévoit une programmation d’évènements en lien avec la protection de la biodiversité, et l’essor de l’économie régénérative. « L’idée c’est de créer une communauté d’acteurs autour de ces thématiques », précise Olivier Rovellotti. À terme, les locataires du Récif pourraient bien monter leurs propres projets communs, voire répondre collectivement à des appels d’offres.

