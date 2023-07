Share on Facebook

Renfe inaugure ses trains Ave à Marseille et Avignon ce week-end pour les voyages vers Barcelone, Saragosse et Madrid Tarragone. L’opérateur espagnol annonce avoir déjà vendu 70 000 billets pour ses trains Ave à destination de la France, dont plus de la moitié (40 000) pour la liaison qui commence aujourd’hui.

C’est à 21h30 que le premier train Ave de Renfe arrivera à la gare Saint-Charles à Marseille en provenance de Madrid. Hormis Marseille, les gares d’Aix-en-Provence et d’Avignon accueilleront également au cours de ce voyage inaugural les premiers trains Ave de Renfe. Cette nouvelle ligne vient s’ajouter à celle inaugurée il y a quinze jours pour relier Barcelone, Gérone et Figueras à Lyon.

Les temps de trajet au départ de Marseille sont de 8 heures pour Madrid, 6 heures et 40 minutes pour Saragosse et 5 heures et 44 minutes pour Tarragone.