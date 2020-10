Le tour du monde de Gomet’, lancé au printemps dernier lors de la première vague du Covid se prolonge en cette rentrée et se rebaptise « Fenêtre sur le monde » ! Une nouvelle signature qui pérennise notre démarche. Gomet’, media local certes, mais ouvert sur le monde et sensible aux interactions d’Aix Marseille avec les autres pays.

Merci à ceux qui soutiennent notre initiative, à commencer par Aix Marseille Université, très engagée dans « l’ouverture au monde » et Provence Promotion, l’agence de développement économique du territoire. Nous mettrons régulièrement en avant leur propre réseau à l’international en interrogeant ceux qui dialoguent et échangent avec notre métropole monde. Go !

À Londres, de nouvelles mesures sanitaires ont été prises par le gouvernement suite à l’augmentation du nombre de cas. Une situation semblable à celle en France actuellement, avec le port du masque obligatoire et des événements limité à 15 personnes. La capitale anglaise compte désormais 40 000 cas pour 6 885 décès. En Angleterre, le nombre de cas recensés est de 279 459 pour 36 765 décès.

Emmanuel Pouchoux, jeune travailleur français vivant à Londres nous raconte son expérience et l’impact du Covid 19 sur l’activité économique notamment dans la restauration et l’hôtellerie, secteur dans lequel il travaille. De nombreuses personnes se retrouvent sans emploi et les aides ne sont pas aussi nombreuses qu’en France. Une précarité de l’emploi s’installe dans cette ville cosmopolite qui ne s’arrêtait jamais avant l’épidémie. Bar et restaurants ont l’obligation de fermer à 22 h, des mesures familières pour les Français…

