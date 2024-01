Dans le cadre des projets ferroviaires initiés par la Région Sud d’un un coût total de 364 millions d’euros dans le cadre du nouveau CPER, la Banque des Territoires annonce le 18 janvier qu’elle apportera 70M€ pour financer notamment la production, par Transdev (filiale du groupe Caisse des Dépôts) de 16 rames Omneo Premium de huit voitures destinées à remplacer les trains Corail entre Marseille, Toulon et Nice. « Une ligne inter métropole qui concerne 10% de l’offre régionale, et qui sera exploitée à partir de l’été 2025 par Transdev » précise la Banque des territoires dirigée localement par Alexis Rouque. Ces nouvelles rames de 8 voitures, à double niveaux, permettront d’améliorer le quotidien des voyageurs avec des trains d’une capacité de 704 places (en double composition) et une offre de services passant de 7 à 14 liaisons aller-retour par jour, pour plus de fiabilité et de régularité. »

Le budget annoncé servira également à la construction d’un site de maintenance ferroviaire de 1 272 m2 sur le site de Nice Ville dont l’exploitation a été également confiée à Transdev et à la société SNCF Sud Azur, la modernisation du site de maintenance de Nice Saint-Roch pour les besoins de l’exploitation de l’ensemble des lignes TER du secteur azuréen à compter du 14 décembre 2024.

