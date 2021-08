Longtemps repoussée, l’enquête publique sur le plan de déplacements urbains (PDU) de la Métropole Aix-Marseille Provence s’est finalement déroulée au printemps dernier. Le 14 juillet, la commission d’enquête portant sur le PDU métrpolitain a rendu un avis favorable (lire ci-dessous le rapport complet) sur le ce texte stratégique qui fixe les grandes lignes des projets mobilités du territoire pour les dix prochaines années. Dans un communiqué, la présidente de la Métropole Martine Vassal « se réjouit de cet avis (…) Après le vote, à l’unanimité des conseillers métropolitains, de l’agenda de la mobilité en 2016, il marque une nouvelle étape dans le déploiement de la stratégie métropolitaine de mobilité ». Tout n’est pas cependant parfait.

PDU métropolitain : « un travail de réécriture impératif »

Le commissaire enquêteur émet tout de même quatre réserves et six recommandations. Il demande par exemple que les exigences de la nouvelle majorité à Ville de Marseille soient prises en compte dans le document, notamment concernant le le 2e tronçon du Boulevard Urbain sud : « Ce travail de réécriture avant présentation au conseil métropolitain pour approbation, est jugé impératif par la commission d’enquête et demeure l’essence même du résultat de toute enquête publique », insiste-t-il.



Et dans ses recommandations sur ce PDU métropolitain, la commission souhaite également que la Métropole porte « un effort beaucoup plus ambitieux sur son plan vélo datant de 2019, en engageant sans tarder la réalisation de nouvelles pistes cyclables conformes et surtout sécurisées ». Le PDU final doit être normalement voté en conseil métropolitain en octobre prochain.

